Daruri de la parohii pentru copii din județul Galați

Seria activităţilor misionare şi social‑filantropice în satele cu populaţie puţină şi cu posibilităţi materiale reduse din Eparhia Dunării de Jos, desfăşurate în perioada sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, au continuat joi, 18 decembrie, în nordul judeţului Galaţi, în localitatea Ciureştii Noi.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, peste 30 de copii din această parohie au beneficiat de daruri consistente, prin contribuţia deosebită a unui fiu al satului.

Copiii din această comunitate parohială au primit cu mare bucurie vizita dăruitorilor, însoţiţi de preoţi, cadre didacţice şi mai mulţi voluntari din cadrul unui lanţ de farmacii din Galaţi.

După un moment de rugăciune în lăcaşul de cult, copiii s‑au bucurat de mult aşteptatele daruri care au constat în articole vestimentare, dulciuri şi jucării, aşa cum fiecare copil a transmis că şi‑ar dori să primească de la Moş Crăciun.

Micii beneficiari au mulţumit dăruitorilor cu îmbrăţişările lor sincere şi pline de recunoştinţă.

Miercuri, 17 decembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, parohia gălăţeană „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a desfăşurat o acţiune pastoral‑misionară şi social‑filantropică la Complexul de servicii sociale „Dumbrava Minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galaţi.

După ce au pregătit darurile la cantina parohială, preotul paroh împreună cu voluntari din cadrul parohiei s‑au deplasat la respectiva instituţie socială din Galaţi pentru a oferi pachetele cu produse de igienă, dar şi o maşină de spălat şi un uscător de rufe, două cuptoare electrice, detergenţi, clor şi balsam pentru rufe.

Ajutorul din partea parohiei, în valoare de 14.000 de lei, a fost primit cu mare bucurie şi constituie un real folos pentru cei sărmani.

În continuarea acţiunii filantropice, preotul paroh împreună cu un sobor de preoţi din slujirea socială au săvârşit aici Taina Sfântului Maslu, şi apoi, toţi cei 40 de copii şi tineri asistaţi, unii dintre ei cu grave dizabilităţi, au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, aflată în prezent la stadiul de finisări interioare şi exterioare, este una dintre cele mai mari biserici din municipiul Galaţi, în vecinătatea acesteia, încă din anul 1998, funcţionând şi o cantină socială, dar şi un cimitir parohial.