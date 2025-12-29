Dar de lumină pentru vârstnicii de la centrul din Fierbinți Târg

Data: 29 Decembrie 2025

În atmosfera binecuvântată a sărbătorilor de iarnă, copiii grupului de cateheză al Parohiei Fierbinți Târg, județul Ialomița, au adus, în 23 decembrie, bucuria Nașterii Domnului în inimile vârstnicilor din comunitate.

Aceștia au susținut un program artistic de colinde și poezii religioase la Centrul Nr. 2 pentru îngrijirea persoanelor vârstnice din localitate. Cu glasuri curate și suflete pline de emoție, copiii au vestit Nașterea Mântuitorului, transformând sala centrului într‑un adevărat spațiu al întâlnirii dintre generații. Colindele au fost primite cu lacrimi de bucurie, zâmbete și rugăciuni tăcute, iar emoția sfântă i-a cuprins deopotrivă pe cei care au cântat și pe cei care au ascultat.

După momentul artistic, copiii au mers și la vârstnicii nedeplasabili, oferindu‑le daruri, ca semn de dragoste, respect și recunoștință față de cei care au purtat cândva grijile și bucuriile familiilor noastre. Gazdele au răsplătit efortul și bunătatea copiilor cu dulciuri, într‑o atmosferă de sinceră comuniune.

Activitatea s‑a încheiat la Centrul multifuncțional „Sfântul Andrei”, unde copiii au fost și ei răsplătiți cu jucării, plușuri și daruri dulci, bucurându‑se de roadele unei zile pline de dăruire.

Această frumoasă activitate face parte din proiectul „Familia - spațiu în care cultivăm și învățăm iubirea”, proiect care nu se oprește doar la familia restrânsă, ci se extinde către întreaga comunitate. Prin întâlnirea dintre copii și vârstnici, am redescoperit că bătrânii sunt părinții și bunicii noștri sufletești, iar grija față de ei este o lecție vie de iubire creștină transmisă noii generații, ne‑a transmis preotul paroh Andrei Gabriel Ghiaur de la Parohia Fierbinți Târg.