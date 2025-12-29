Bucuria Crăciunului adusă copiilor de voluntarii bucureșteni

În preajma praznicului Nașterii Domnului, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale din București au desfășurat campania social‑filantropică „Crăciunul la sat”, prin care au adus daruri, lumină și speranță în sufletele copiilor din comunități rurale ale județului Prahova.

Pe parcursul lunii decembrie, acțiunile social‑filantropice ale voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale au ajuns în localitățile Gornet Cricov, Cioceni, Cireșanu, Balta Doamnei, Bâra, Hătcărău și Drăgănești, județul Prahova, unde cei mici s‑au bucurat de daruri și de prezența lui Moș Crăciun.

Campania „Crăciunul la sat” derulată de voluntari a ajuns sâmbătă, 20 decembrie, în Parohia Gornet Cricov, județul Prahova. Însoțiți de Moș Crăciun, voluntarii au fost întâmpinați cu emoție de copiii din localitate prin cântări specifice acestei perioade.

Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a declarat: „Ne‑am propus să vizităm cât mai multe comunități rurale pentru a răspândi bucuria Crăciunului și a transmite un mesaj de comuniune și dragoste. În Gornet Cricov, împreună cu Moș Crăciun, am adus daruri copiilor și clipe de veselie și sărbătoare. Este o bucurie să fim alături de ei și să ne bucurăm de frumoasele colinde și tradiții care fac din această perioadă un moment atât de special”.

Părintele paroh Iulian Toma, de la Parohia Gornet Cricov, a precizat faptul că „vizita voluntarilor aduce o bucurie deosebită, întrucât mulți dintre copilași trăiesc pentru prima dată o experiență de acest fel”.

Pe 23 decembrie, voluntarii au ajuns la 100 de copii din localitățile Hătcărău și Drăgănești. Vizitele la casele copiilor au fost primite cu emoție și iubire, iar întâlnirea cu „moșul cel bun” a rămas o amintire de neuitat pentru cei mici.

„Crăciunul ne amintește de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, începutul speranței pentru lume. Crăciunul este despre iubire, dăruire și grija față de aproapele nostru. De aceea, noi, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale, prin aceste acțiuni social‑filantropice, încercăm să răspândim dragoste și bucurie, să oferim un mic dar care, odată primit de către acești copii, va rămâne, cu siguranță, un moment marcant pentru ei. Iar dacă vor avea ocazia, pe viitor, vor dărui la rândul lor. Trebuie să îi învățăm pe copii, încă de la vârste fragede, să dăruiască, să primească, să răspândească bucurie și să fie alături de cei aflați în nevoie”, a declarat Dănuț Prună.

Părintele Mihai Daniel Ristea, parohul Parohiei Drăgănești, a evidențiat legătura dintre credință și fapta bună: „Dragostea lui Dumnezeu se desăvârșește prin fapta cea bună. Prin darurile oferite, copiii învață că bucuria se înmulțește atunci când este împărtășită”.

În Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, voluntarii au ajuns în localitățile Balta Doamnei și Bâra, unde alți 130 de copii au primit daruri. La Parohia Balta Doamnei, bucuria a fost una deplină, deoarece copiii au participat mai întâi la Sfânta Liturghie.

„Este o împlinire sufletească să vedem copiii împărtășindu‑se și apoi primind daruri. Mai întâi cele cerești și apoi cele pământești, așa cum ne îndeamnă Mântuitorul”, a arătat părintele paroh Georgian Silviu Arsenie.

La Parohia Bâra, părintele Dumitru Toma a vorbit despre impactul pe care astfel de acțiuni îl au asupra comunității locale: „Copiii nu au primit doar daruri, ci au trăit duhovnicește sărbătoarea Nașterii Domnului. Bucuria și lumina din ochii lor sunt o adevărată binecuvântare pentru întreaga comunitate”.

De praznicul Nașterii Domnului, 130 de copii din parohiile Cioceni și Cireșanu au primit daruri chiar în ziua marelui praznic. Bucuria a fost sporită de faptul că darurile au fost oferite de Moș Crăciun, spre încântarea celor mici. În Parohia Cireșanu, aproximativ 60 de copii au întâmpinat oaspeții cu colinde, poezii și cântece tradiționale, transformând întâlnirea într‑o adevărată sărbătoare a copilăriei și a credinței.

„Crăciunul la sat este o sărbătoare a sufletului, a credinței și a bucuriei simple. Am ales să fim alături de copii chiar în ziua Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, aducându‑le daruri, zâmbete și emoție”, a precizat Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale.

Părintele Adrian Tudorache, parohul Parohiei Cireșanu, a subliniat importanța unei astfel de inițiative: „Copiii învață că marile praznice nu înseamnă doar mese îmbelșugate, ci dăruire, jertfă și atenție față de aproapele”.