Apel umanitar continuu pentru salvarea fraților Ioan și Teodor

Filantropie
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 09 Ianuarie 2026

Părinții celor doi copii, Ioan și Teodor, care suferă de o afecțiune gravă cunoscută medical sub denumirea Charcot‑Marie‑Tooth Type 4, fac în continuare apel la bunătatea și solidaritatea tuturor celor care pot oferi sprijin.

Miercuri, 7 ianuarie, familia a primit un ajutor deosebit din partea unui donator care a dorit să rămână anonim. Acesta a completat suma strânsă din donațiile a sute de persoane, astfel încât totalul a ajuns la 1 milion de dolari. Această sumă acoperă jumătate din costurile necesare tratamentului, cei doi frați aflându‑se încă la jumătatea unui drum lung și dificil.

Lupta împotriva acestei afecțiuni genetice rare, la nivel mondial, nu s‑a încheiat. Din acest motiv, familia și reprezentanții Asociației Ioan și Teodor CMT4J lansează un nou apel către toți cei care doresc să fie alături de cei doi copii, pentru a strânge încă 1 milion de dolari, sumă necesară acoperirii costurilor de producție a dozelor de vaccin personalizat pentru Ioan și Teodor, se arată într‑o postare publicată pe pagina de Facebook a asociației.

Donațiile se pot realiza în următoarele conturi bancare:

Cont: RO23RNCB0068183170930001, banca BCR, titular: Asociația Ioan și Teodor CMT4J, CIF: 52228355;

Revolut, cont: RO40REVO0000151891584434; titular: Valentina Rusu, cod BIC/SWIFT: REVOROBB, RevTag: @rusuvalentina1987, tel.: 0774.923.591.

 

