Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale aduc sprijin și speranță familiilor din Prahova

Data: 08 Ianuarie 2026

Prima acțiune din acest an a campaniei „Implică‑te! Împreună reușim mai mult!” a adus sâmbătă, 3 ianuarie 2026, sprijin pentru 40 de familii din parohiile Livadea, Ștefești, Scurtești, Aluniș‑Ostrov și Bâra din județul Prahova. Voluntarii au oferit pachete cu alimente de bază, vizitând casele beneficiarilor și aducând nu doar sprijin material, ci și alinare sufletească.

Pr. Radu Săuciuc, de la Parohia Livadea, județul Prahova, a spus că sprijinul oferit de voluntari a fost foarte bine primit de familiile nevoiașe, cu mulți copii și cu posibilități financiare reduse. „Acest ajutor aduce o rază de lumină la începutul noului an. Familiile au primit darurile cu bucurie, simțind speranță și încurajare. Îndemnăm pe toți să se implice și să pună în practică învățătura Mântuitorului Hristos, care ne învață să fim milostivi, precum Tatăl nostru Ceresc milostiv este.”

De asemenea, și pr. Emilian Băican, de la Parohia Scurtești, județul Prahova, a arătat că sprijinul oferit de voluntari aduce alinare familiilor nevoiașe, adesea dezorganizate și confruntate cu lipsuri materiale și sociale. „Din cauza lipsei locurilor de muncă, în mediul rural, nevoia de sprijin este foarte mare, iar orice gest concret contează și poate schimba viața oamenilor”.

Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a concluzionat că prin aceste vizite au fost oferite nu doar alimente, ci și sprijin moral: „Principala problemă a multor persoane este singurătatea: nu au cui să‑și împărtășească grijile sau dificultățile zilnice. Vizitele și gesturile de solidaritate le arată că nu sunt singuri și le aduc speranță, alinare și încurajare. Am întâlnit familii cu mulți copii care se luptă să asigure hrana zilnică și bătrâni singuri care nu ies din casă săptămâni întregi”.

Din 2020, campania „Implică‑te! Împreună reușim mai mult!” a cuprins 550 de acțiuni social‑filantropice în 24 de județe, oferind sprijin material, logistic și moral pentru peste 20.000 de beneficiari.