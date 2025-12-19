Daruri pentru elevi din zone defavorizate oferite prin implicarea unor profesori ieșeni

Data: 19 Decembrie 2025

Elevii unei școli din Iași au demonstrat că sărbătorile pot fi un prilej de solidaritate, pregătind daruri, articole vestimentare și dulciuri pentru copiii din două unități de învățământ din județul Vaslui. Inițiativa face parte din proiectul „Dăruind din inimă, dobândim bucurie”, aflat la prima ediție și coordonat de doi profesori ieșeni, care au reușit să adune 40 de pachete destinate copiilor aflați în situații sociale dificile.

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, profesorul de religie Flavius Popa, de la Școala Gimnazială Draxeni, și înv. Andreea Popa, de la Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” din Iași, au inițiat o activitate care și‑a propus să strângă pachete și daruri pentru elevii unor unități de învățământ primar din județul Vaslui. În acest context, copiii din Iași au achiziționat jocuri, articole vestimentare, produse de igienă și dulciuri, pe care, miercuri, 17 decembrie, le‑au oferit celorlalți copii. Cu ocazia vizitei, oaspeții și gazdele au cântat colinde, au petrecut timp împreună și au împărțit felicitări, fructe și fursecuri. Proiectul s‑a încadrat și în programul național „Școala Altfel”, care le‑a oferit elevilor oportunitatea de a se implica în acțiuni de voluntariat și de a învăța, prin experiență directă, importanța solidarității.

„Aceste activități nu ar trebui să fie ocazionale, ci mai degrabă incluse în fișa postului profesorului de religie, pentru că acesta trebuie să vină în sprijinul elevilor nu doar din punct de vedere spiritual, ci și atunci când situația o impune. De‑a lungul carierei didactice, am reușit să coordonez mai multe activități, sprijinind diferite programe ale unor asociații sau organizații care au dorit să ofere daruri și ajutoare copiilor din mai multe unități de învățământ din județul Vaslui. Acest proiect, implementat cu ajutorul soției, a răspuns unei întrebări: Îi putem determina pe cei care dispun de resurse consistente să ajute? Le putem oferi o lecție de empatie? Cu alte cuvinte, am încercat să‑i transformăm pe părinții copiilor din Iași într‑o extensie a mâinilor lui Dumnezeu, arătându‑le celor din satele vasluiene că nu sunt singuri și că cineva s‑a gândit la ei, prin aceste mici daruri”, a declarat profesorul de religie Flavius Popa.

„A fost o lecție de viață, una pe care nu o pot învăța din manuale. I‑am văzut cum au pus în pachete nu doar daruri, ci și suflet, cum s‑au bucurat să dăruiască și cum au înțeles că, uneori, un gest mic poate aduce o bucurie mare. Cred cu tărie că astfel de experiențe îi formează ca oameni și îi ajută să devină mai empatici, mai responsabili și mai atenți la cei din jur”, a afirmat învățătoarea Andreea Popa.