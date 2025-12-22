Acțiuni filantropice și colind creștinesc la Parohia Iosefin din Timișoara

Cu câteva zile înainte de sfintele sărbători ale Nașterii Domnului, Parohia Iosefin din Timișoara și Fundația „Preot Ioan Olariu” au împletit grija față de semeni cu bucuria colindului tradițional creștinesc și românesc.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, cele două instituții bisericești au desfășurat o amplă acțiune filantropică destinată credincioșilor aflați în situații materiale precare.

Prin contribuția generoasă a credincioșilor, au fost pregătite 140 de pachete cu alimente greu perisabile (zahăr, ulei, făină, paste făinoase, orez, conserve, cozonac, dulciuri etc.), precum și hrană caldă, distribuite familiilor cu mulți copii, vârstnicilor singuri și persoanelor bolnave, fără aparținători. Pentru credincioșii nedeplasabili, ajutorul a fost livrat la domiciliu de către voluntarii parohiali.

Părintele paroh Ionel Popescu, președintele Fundației „Preot Ioan Olariu” și vicar eparhial, a subliniat importanța și folosul acestor activități filantropice: „Împlinim, în modul acesta, preceptele sfinte ale Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos de a oferi mâncare celui flămând, ajutor celui bolnav și de a‑l îmbrăca pe cel gol. Derulăm asemenea acțiuni cu bucurie de‑a lungul anului, sprijiniți îndeaproape de credincioși, care se implică material și moral în folosul celor care se zbat în necazuri și suferințe”.

Această activitate filantropică, începută de parohie încă din anul 1990, ca o continuare a celei desfășurate până la instaurarea comunismului, și de fundație de aproape 18 ani, este completată și în acest an școlar și universitar prin oferirea de burse pentru elevii și studenții nevoiași.

Dimensiunea socială a fost dublată de o seară dedicată colindelor, marcată de concertul tradițional „Vestim Nașterea”, ajuns la ediția a XXI‑a, la care au participat sute de credincioși și foarte mulți copii. Manifestarea a avut loc duminică seara, 21 decembrie 2025, în biserica parohială din Piața Alexandru Mocioni.

Atmosfera de sărbătoare, specifică acestei perioade, a fost creată de: Corul „Stephanos” al Parohiei „Sfântul Arhidiacon Ștefan”-Biserica Martirilor din Timișoara, dirijat de prof. Adriana Albu‑Hărșian; Corul mixt „Sfântul Dimitrie” al Parohiei Giroc, sub conducerea prof. dr. Mircea Sturza; și Corala „Doina Banatului” a parohiei-gazdă, dirijată de Dumitru‑Silviu Sîrbu și prof. Florin‑Nicolae Șincari, avându‑l ca solist pe Andrei‑Flavius Faur.

La final, corurile și credincioșii au cântat împreună colinde, toți coriștii și copiii prezenți fiind răsplătiți cu daruri de la Moș Crăciun.