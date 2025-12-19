Daruri pentru 200 de familii din partea Protoieriei Sector 3 Capitală

În cadrul unei acțiuni social‑filantropice devenite deja tradiție, Protoieria Sector 3 Capitală a oferit astăzi, 19 decembrie, pachete cu alimente de bază și produse tradiționale pentru masa de Crăciun unui număr de 200 de familii nevoiașe, aflate în evidența Biroului de asistență socială al instituției. Evenimentul caritabil s‑a desfășurat la sediul protoieriei din București și a fost prefațat de un concert de colinde.

Desfășurată, ca de obicei, în pragul sărbătorii Nașterii Domnului, acțiunea Protopopiatului Sector 3 Capitală a avut anul acesta ca beneficiari 200 de familii cu posibilităţi materiale reduse sau aflate în diferite situaţii de risc social sau medical.

În deschiderea evenimentului, beneficiarii acțiunii filantropice au avut bucuria de a audia un scurt recital de colinde susținut de copiii de la Centrul de zi „Sfânta Muceniță Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în urma căruia cei mici au primit daruri din partea protoieriei. Pachetele cu alimente au fost oferite apoi persoanelor nevoiașe, după ce părintele protopop Florin Busuioc le‑a vorbit acestora despre importanța duhovnicească a perioadei de pregătire pentru marele praznic al Crăciunului.

„Astăzi am avut o întâlnire cu acești oameni minunați. După cum afirmă Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, în iubire omul se odihnește și din iubire, primind și dăruind continuu, crește. Din iubirea lui Hristos am învățat și noi, primind atâtea daruri de la El: darul sănătății, al inteligenței, al posibilității de a lucra în lumea aceasta. Copleșiți de aceste daruri, ne‑am gândit să le ducem mai departe în viețile și în familiile celor care au fost mai puțin dăruiți decât noi. Pilda talanților spune că unii au primit doi talanții, alții cinci, iar alții unul. E posibil ca noi să fi primit cinci talanți și, de aceea, responsabilitatea noastră este foarte mare. Într‑adevăr, după cuvântul pe care atât de frumos l‑a sintetizat părintele Nicolae de la Rohia, «dăruind vei dobândi», pot să spun că astăzi am dăruit puțin și am primit multă dragoste de la acești oameni. Le‑am dăruit nu numai cele necesare unei mese de Crăciun, ci și din darul colindelor. Am avut bucuria de a ne colinda copiii minunați de la Centrul de zi «Sfânta Sofia», care au venit îmbrăcați în costume populare și au colindat atât de frumos și de cald, încât am simțit cu toții că Hristos S‑a născut în inimile noastre. Am văzut și pe chipurile beneficiarilor chipuri de copii. Când asculți colinde, nu le poți asculta decât cu inimă caldă, de copil. Cei cărora le‑am dăruit aceste două daruri ne‑au răsplătit cu dragostea și cu bunătatea lor”, a spus părintele protopop Florin Busuioc.

În perioada următoare, alte câteva zeci de persoane, beneficiare ale serviciilor Cantinei sociale „Sfânta Maria”, vor primi pachete cu alimente pentru masa de Crăciun.