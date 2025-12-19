Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Donație de aparatură medicală pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 19 Decembrie 2025

Parohia Brândușa din Craiova a donat joi, 18 decembrie, Departamentului de Oncopediatrie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova aparatură medicală necesară tratamentului pacienților. Donația constă într‑un monitor al funcțiilor vitale VISMO, în valoare de aproximativ 4.000 de euro. Fondurile utilizate pentru achiziționarea aparaturii provin din donațiile credincioșilor craioveni, strânse cu ocazia Târgului Jucăriilor de la Brândușa, organizat în data de 5 octombrie, eveniment cu caracter caritabil.

Momentul donării a avut loc în prezența părintelui dr. Florin Mihail, președintele Asociației Vasiliada, a părintelui dr. Gabriel Sorescu, parohul Parohiei Brândușa, precum și a reprezentanților Sectorului filantropic al parohiei, Mihaela Calotescu și Daniela Ionescu. Din partea unității medicale au fost prezente doctor Elena Savu și doctor Daniela Dănăcel.

Cu acest prilej, preoții au săvârșit o rugăciune de binecuvântare a aparaturii medicale, iar ulterior au oferit daruri copiilor internați pe secția de oncopediatrie, daruri pregătite de Asociația Vasiliada, aducând un strop de bucurie și speranță micilor pacienți.

Menționăm faptul că aceasta este cea de‑a doua donație de aparatură medicală realizată de Parohia Brândușa în anul curent, după ce, în luna martie, a fost donată o stație de infuzomat aceluiași departament al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, continuând astfel implicarea constantă a comunității parohiale în sprijinirea actului medical și a copiilor aflați în suferință.

 

