Donație de aparatură medicală pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

Parohia Brândușa din Craiova a donat joi, 18 decembrie, Departamentului de Oncopediatrie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova aparatură medicală necesară tratamentului pacienților. Donația constă într‑un monitor al funcțiilor vitale VISMO, în valoare de aproximativ 4.000 de euro. Fondurile utilizate pentru achiziționarea aparaturii provin din donațiile credincioșilor craioveni, strânse cu ocazia Târgului Jucăriilor de la Brândușa, organizat în data de 5 octombrie, eveniment cu caracter caritabil.

Momentul donării a avut loc în prezența părintelui dr. Florin Mihail, președintele Asociației Vasiliada, a părintelui dr. Gabriel Sorescu, parohul Parohiei Brândușa, precum și a reprezentanților Sectorului filantropic al parohiei, Mihaela Calotescu și Daniela Ionescu. Din partea unității medicale au fost prezente doctor Elena Savu și doctor Daniela Dănăcel.

Cu acest prilej, preoții au săvârșit o rugăciune de binecuvântare a aparaturii medicale, iar ulterior au oferit daruri copiilor internați pe secția de oncopediatrie, daruri pregătite de Asociația Vasiliada, aducând un strop de bucurie și speranță micilor pacienți.

Menționăm faptul că aceasta este cea de‑a doua donație de aparatură medicală realizată de Parohia Brândușa în anul curent, după ce, în luna martie, a fost donată o stație de infuzomat aceluiași departament al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, continuând astfel implicarea constantă a comunității parohiale în sprijinirea actului medical și a copiilor aflați în suferință.