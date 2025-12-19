Campania „Faptele credinței” la Pianu de Jos, Alba

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor Locuinței Maxim Protejate „Sfânta Elena” din localitatea Pianu de Jos, mai multe parohii s‑au mobilizat pentru a asigura hrana necesară. Parohiile Săliștea - pr. Ilie Liviu, Tărtăria - pr. Andrei Frăsinel, Vinerea I - pr. Andrei Dănilă, Purcăreți - pr. Alin Ana‑Scrob, Vințu de Jos II - pr. Dionisie Negrea, Pianu de Sus II – pr. Gheorghe Deac, Sibișeni - pr. Mircea Petruța, Deal - pr. Vasile Cornea, Cărpiniș - pr. Adrian Grosu, Săsciori - pr. Nicolae Dreghiciu, alături de Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia, Școala Gimnazială Pianu de Jos, Școala Gimnazială Câlnic și Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, entități care sprijină de mulți ani această lucrare filantropică, au contribuit la asigurarea zilnică a hranei beneficiarilor din cadrul așezământului.

Astfel, în cadrul campaniei „Faptele credinței” au fost adunate 600 kg de legume și fructe, alimente neperisabile și conservate, produse de curățenie și igienă personală, în valoare totală de aproape 25.000 de lei.

Locuința Maxim Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 5 „Sfânta Elena” din Pianu de Jos este administrată de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Scopul acestui așezământ este acela de a facilita accesul persoanelor adulte cu dizabilități la servicii sociale de îngrijire și cazare, asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază, servicii de îngrijire personală și socio‑medicală, precum și mediere socială, pentru beneficiarii care necesită cazare permanentă.