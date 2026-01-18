Douăzeci şi unu

2005. Primul număr de Lumina, ziar de reportaje, informaţii şi comentarii redactat din perspectivă creştină - ediţia pentru judeţul Iaşi, anunţat drept „unic în presa din România”, a fost dedicat de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Preafericitul Părinte Daniel, vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, care în 7 februarie împlinea venerabila vârstă de 90 de ani.

2006. Al doilea an de apariţie neîntreruptă a însemnat şi prima aniversare a ziarului, tot cu numele scurt, Lumina, şi marca tradiţională „primul cotidian creştin din România”.

2007. Anul trei a însemnat „pasul spre veşnicie” făcut de cel de-al cincilea patriarh, urmat de alegerea şi instalarea Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române. Ziarul îşi urma ctitorul de la Iaşi la Bucureşti.

2008. Ediţia jubiliară cu numărul 1.000 a ieşit de sub tipar în 30 aprilie.

2009. Din anul cinci de ziar număr amintiri personale în redacţie. Departe de a fi aceasta o bornă în istoria publicaţiei, pentru mine rămâne un moment care mi-a marcat definitoriu viaţa şi pentru care sunt profund recunoscător.

2010. Prima aniversare rotundă: cinci ani de presă creştină în România. Momentul de bilanţ era însă umbrit de trecerea la Domnul a directorului editorial al publicaţiilor Lumina, Florin Zamfirescu, al cărui prim nume se înscria în partea dreaptă a pomelnicului echipei.

2011. Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou ne regăsea în casă nouă. Patriarhul Teodor al Alexandriei şi Patriarhul Daniel al României sfinţeau redacţia Ziarului Lumina, în care am rămas până în prezent.

2012. Era deja o tradiţie ca redactorii ziarului să efectueze vizite de documentare pe şantierul Catedralei Mântuirii Neamului. La începutul verii a fost consemnată sfinţirea temeliei noii Catedrale Naţionale de către Preafericitul ei ctitor.

2013. Ocrotitorii Catedralei Patriarhale din Bucureşti, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, au binecuvântat, prin cinstitele lor moaşte, pelerinii închinători la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, când se împlineau 1.700 de ani de libertate religioasă.

2014. Tricentenarul brâncovenesc a fost plin de evenimente liturgice şi culturale în ctitoriile Sfântului Voievod Martir.

2015. 7 februarie. Primul deceniu de cotidian creştin în România.

2016. După ce l-au însoţit pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la sinaxele interortodoxe şi la şedinţele pregătitoare, colegii noştri au participat, alături de Întâistătător şi de ierarhi sinodali, la Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe din insula Creta, 16-26 iunie.

2017. La pomenirea Sfântului Ierarh Grigorie Luminătorul, 30 septembrie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sărbătorea primul deceniu de la întronizare.

2018. Biserica a onorat Centenarul Marii Uniri prin sfinţirea Altarului Catedralei Mântuirii Neamului de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi soborul de ierarhi români şi străini în 25 noiembrie.

2019. Începând din 30 septembrie, Ziarul Lumina apare într-un nou format editorial şi tipografic, revenind după nouă ani la numărul clasic de 16 pagini.

2020. Una dintre cele mai mari provocări pentru echipa redacţională. Pandemia de COVID-19 ne-a obligat să ne adaptăm la noile realităţi. Distanţaţi so­cial, dar nu despărţiţi, am reuşit să documentăm efortul Bisericii de a fi alături de cei aflaţi în suferinţă.

2021. Serbarea de la Mănăstirea Putna a oferit o imagine istorică pentru ziar: Patriarhul României şi preşedintele Academiei Române în dialog cu tinerii sosiţi la congresul studenţesc aniversar, la 150 de ani de la serbarea din 1871.

2022. În 17 februarie ieşea de sub tiparul Imprimeriei Pharos ediţia cu numărul 5.000 a Ziarului Lumina, numit de Patriarhul-ctitor „o mare binecuvântare”.

2023. Centenarul Marii Uniri a fost desăvârșit prin prezenţa la Alba Iulia, în 15 şi 16 octombrie, a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la încoronarea primilor doi monarhi ai României Mari, regele Ferdinand I şi regina Maria.

2024. În 13 iulie se împlineau 250 de ani de la Aducerea moaştelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la Bucureşti, prilej cu care zeci de mii de pelerini au participat în ajun la procesiunea cu moaştele pe străzile Capitalei şi a doua zi la Sfânta Liturghie solemnă.

2025. Anul Centenar al Patriarhiei Române începea cu sărbătorirea a două decenii de cotidian creştin. Hotărârile Sfântului Sinod ne oferă calendarul ortodox îmbogăţit cu noi sfinţi duhovnici şi mărturisitori. În Catedrala Naţională, pictura în mozaic a fost sfinţită de doi patriarhi şi un impresionant sobor de arhierei.

2026. Noul an ne găseşte pregătiţi să tezaurizăm file proaspete de cronică din istoria la prezent a Bisericii. Exemplele de mai sus sunt doar spicuiri din titlurile răsfoite, aflate în colecţii de arhivă sau în ediţii electronice. Fiecare articol din aceşti 21 de ani a fost rodul unei colaborări: de la binecuvântarea şi investiţia făcută de Mitropolitul şi Patriarhul-ctitor la creşterea unei echipe redacţionale care îşi desfăşoară activitatea cu sprijinul substanţial al abonaţilor şi cititorilor. Tuturor, la ceas aniversar, mulţumiri!