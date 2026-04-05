Lumina Învierii lui Hristos - temelie a iubirii jertfelnice în familia creştină

În fiecare an, sărbătoarea Învierii Domnului aduce în inimile noastre o bucurie care nu poate fi cuprinsă în cuvinte. Hristos Cel Răstignit şi Înviat ne descoperă sensul profund al vieţii, biruinţa asupra morţii şi chemarea la o existenţă în lumina iubirii dumnezeieşti. Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare a creştinilor, izvor de speranţă şi temei al credinţei noastre. În noaptea sfântă de Paşti, când lumânările se aprind din lumina pură a Sfintei Învieri şi glasurile creştinilor răsună „Hristos a înviat!”, primim nu doar o veste bună, ci şi o putere vie ce reînnoieşte creaţia. Prin Înviere, Hristos aduce bucurie, pace şi sens nu omului izolat, ci întregii comunităţi de credinţă, începând cu familia creştină - mica Biserică de acasă.

Familia creştină este chemată aşadar să se împărtăşească din puterea iubirii Învierii lui Hristos. În comuniunea dintre soț și soție, dintre părinți și copii, se oglindește taina jertfei și a iertării, care dau sens vieţii pe pământ. Când iubirea dintre membrii unei familii se hrănește din credință și rugăciune, casa devine un loc de pace, o mică biserică în care Hristos este prezent nevăzut, dar real şi unde nici graba cotidiană, nici nesiguranţa morală, nici egoismul şi individualismul nu îşi mai pot face loc. Familia creştină s-a confruntat şi în trecut şi se confruntă şi astăzi cu presiuni sociale și culturale: secularizarea, migrația, munca extenuantă, influența mediului online asupra copiilor, pierderea reperelor morale ş.a. În acest context, este nevoie mai mult ca oricând de redescoperirea rugăciunii comune, a participării la viața liturgică și a educației în credință. Hristos Cel Înviat, adevăratul nostru Dumnezeu, ne dă puterea de a depăși toate aceste încercări prin iubire, răbdare și credință lucrătoare.

Astfel, familia creştină nu este un model învechit de convieţuire, ci mai degrabă o prezenţă profetică în societate şi un martor puternic al adevărului. În noaptea Sfintelor Paşti, creştinii participă la slujbele de la biserică, apoi se adună în jurul mesei de sărbătoare purtând cu ei lumina lui Hristos. Este lumina biruinței asupra morții, dar și a biruinței asupra necredinței, indiferenței și dezbinării. Cât timp pâlpâie această lumină în casele şi-n sufletele noastre, câtă vreme ne rugăm împreună, ne iertăm și ne susținem unii pe alții, familia rămâne vie - icoană a iubirii lui Hristos pentru lume și temelie a unei lumi pline de speranţă.