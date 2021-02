Talantul scris

Apărut în cetatea Iaşilor în urmă cu 16 ani, „Ziarul Lumina” este rezultat al activităţii misionare fără precedent a Preafericitului Părinte Daniel, iniţiată ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei şi desăvârşită în calitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. După cuvenita trudă a pregătirii cotidianului, iniţiatorul a afierosit acest demers Patriarhului de vrednică pomenire Teoctist ­Arăpaşu, alegând ca primul număr să vadă lumina tiparului în 7 februarie 2005, ziua când Întâistătătorul Bisericii noastre ­împlinea venerabila vârstă de 90 de ani. Doi ani şi jumătate mai târziu, dăruitorul îmbrăca rasa albă a celei mai înalte demnităţi a Ortodoxiei româneşti. La Bucureşti îl urmau o mână de ostenitori ancoraţi în propovăduirea pe calea undelor la Radio TRINITAS şi în meşteşugul lui Gutenberg prin „Ziarul Lumina”, devenit cu acest prilej cotidian naţional. Când privim cu recunoştinţă la activitatea înaintaşilor, nu facem altceva decât să urmăm modelul Părintelui Patriarh, care întotdeauna ne îndeamnă pe cei mai tineri să apreciem, să continuăm şi dacă putem să dezvoltăm ceea ce au clădit cei dinaintea noastră. ­Patriarhii României şi mitropoliţii Ţării Româneşti trecuţi la Domnul sunt puşi în valoare prin opera lor edilitară, culturală şi învăţătorească în aceste vremuri prin lucrările iniţiate şi coordonate de urmaşul lor în strana arhierească, pe care cronicarii bisericeşti moderni le consemnează pe hârtie tipografică şi în ediţie electronică. Din acest motiv, fiecare an ce se adaugă în istoria cotidianului Patriarhiei Române este un prilej de pioasă aducere aminte a vieţii şi activităţii fericitului întru adormire Patriarh Teoctist, cu care nu am apucat să împărţim decât trei aniversări de 7 februarie. În Anul omagial al celor adormiţi în Domnul, îi pomenim cu gratitudine şi pe ostenitorii ziarului care au fost chemaţi înainte de vreme la întâlnirea cu El, pentru că ziarul nostru are nume înscrise şi în partea dreaptă a pomelnicului.

În cei 16 ani de cotidian, „Ziarul Lumina” şi-a schimbat de mai multe ori înfăţişarea şi echipa editorială. Avem însă şi o dovadă de statornicie prin prezenţa în caseta editorială, fără sincope, de la numărul 1 până la numărul 4.745, a patru nume. Tot ca un corolar al activităţii constante am numărat în ultimii doi ani şi primele pensionări ale seniorilor din echipă.

Nu am fi putut ajunge la aceste cifre fără contribuţia materială a eparhiilor, parohiilor şi credincioşilor care ne sprijină prin abonamente. Le suntem recunoscători tuturor, ne plecăm înaintea generozităţii lor şi ne bucurăm atunci când aflăm că ziarul ajunge, prin intermediul lor, în biblioteci parohiale, şcoli, instituţii de cultură sau administrative şi mai ales în casele oamenilor. Din obolul lor este sprijinită şi ediţia electronică www.ziarullumina.ro, website care ne poartă peste mări şi ţări, mai aproape de românii din afara graniţelor. Ştirile, reportajele, documentarele, interviurile şi articolele de opinie încărcate pe site le aduc acestora o fărâmă de Românie de pe ecranele digitale până în adâncul inimii. Prin mijloacele moderne de comunicare, noi, cei de acasă, aflăm despre misiunea lor din diasporă, în timp ce ei îşi mai alină dorul de ţară, părinţi şi fraţi, citindu-ne cronicile. E şi aceasta o modalitate prin care încercăm să înmulţim unul, doi sau cinci talanţi, cât ni s-au încredinţat, pe măsura puterii fiecăruia, cu nădejdea că nu i-am îngropat, ci că vom auzi cuvântul izbăvitor al Stăpânului: „Bine, slugă bună şi credincioasă...”.