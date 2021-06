Angajații părinți preferă să rămână la munca de acasă

Data: 11 Iun, 2021

La mai bine de un an de când lucrează de la distanţă, două treimi dintre angajații care au copii nu sunt nerăbdători să se întoarcă la birou şi spun că au reuşit să îşi organizeze bine timpul între activităţile de serviciu şi cele cu familia, se arată într-un sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs.

„Dacă, în urmă cu un an, aproape jumătate dintre angajaţii care lucrau de acasă, împreună cu copiii, declarau că au dificultăţi în a-şi organiza eficient sarcinile de serviciu pe fondul întreruperilor şi atenţiei necesare îngrijirii copiilor, în acest an, 61% dintre angajaţii părinţi care lucrează de acasă spun că s-au adaptat şi chiar pot să-şi desfăşoare bine activitatea în acest mod. În plus, 67% nu s-ar întoarce la birou şi 72% consideră că acum reuşesc să menţină mai bine echilibrul între viaţa de familie şi cea de la job”, concluzionează analiza Best-Jobs, preluată de Agerpres.

În ceea ce privește provocările cu care se confruntă cei care au copii, o treime dintre angajaţi spun că lucrează mai eficient de când au devenit părinţi, dar 43% admit faptul că, fiind părinți, sunt nevoiți să rezolve anumite sarcini și responsabilități în timpul programului de lucru.

Pentru a petrece mai mult timp cu cei mici, 66% dintre părinţi îşi propun să termine munca mai devreme sau chiar să îşi ia o zi liberă pentru a o dedica familiei. 4% dintre respondenţi recunosc că apelează la cadouri atunci când simt că nu alocă destul timp copiilor, în timp ce 15% declară că nu reuşesc să compenseze timpul insuficient alături de cel mic.

Sondajul a fost realizat în intervalul 25 mai - 2 iunie 2021 pe un eşantion de 847 de angajaţi cu copii care lucrează de acasă. (C. Z.)