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BNR prognozează scăderea inflației

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Data: 22 Iulie 2026

Rata anuală a inflaţiei se reduce uşor în iunie, iar în trimestrul al treilea va consemna o scădere substanţială, pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonării la energie electrică şi ale majorării cotelor de TVA şi accizelor, indică Minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României din 8 iulie 2026, dată luni publicităţii. (C.Z.)

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