Ajunsă la cea de-a 25-a ediţie, „Parada Clătitelor” de la Moneasa, judeţul Arad, se va desfăşura pentru prima dată timp de trei zile, între 24 și 26 iulie 2026, iar toate cele peste 1.000 de locuri de
BNR prognozează scăderea inflației
Rata anuală a inflaţiei se reduce uşor în iunie, iar în trimestrul al treilea va consemna o scădere substanţială, pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonării la energie electrică şi ale majorării cotelor de TVA şi accizelor, indică Minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României din 8 iulie 2026, dată luni publicităţii. (C.Z.)