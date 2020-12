Data: 18 Dec, 2020

Peste 3.000 de suprafeţe de teren au fost plantate de la zero la nivel naţional, în acest an, a spus ministrul mediului, Mircea Fechet, la evenimentul de încheiere a campaniei naţionale de împădurire „O pădure cât o ţară!” În cadrul campaniei, au fost plantaţi, la nivel naţional, 50 de milioane de puieţi în judeţele: Maramureş, Cluj, Suceava, Braşov, Sibiu, Harghita, Bistriţa, Argeş, Vâlcea, Tulcea, Galaţi, Ialomiţa, Călăraşi, Dolj, Brăila şi Vaslui. (C. Z.)