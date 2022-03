Constructorii nu exclud un blocaj în sectorul imobiliar

Data: 16 Mar, 2022

Mulţi dezvoltatori au decis să-și „înghețe” proiectele imobiliare, în condițiile în care, din cauza situaţiei din Ucraina, potențialii cumpărători de apartamente, dar și băncile manifestă multă prudență. Accesările de pe site-urile de imobiliare au scăzut cu 70% în ultimele săptămâni. O altă problemă este scumpirea puternică a materialelor. Constructorii estimează că, pe termen lung, se va construi mai puțin, va apărea o criză de apartamente, urmată de o scumpire a lor.

Interesul românilor pentru achiziţiile de apartamente este în scădere, în contextul situaţiei din Ucraina, a arătat vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), Sorin Greu, acum două zile, într-o conferinţă de presă.

„În ultimele două săptămâni se simte o scădere a interesului pentru achiziţii de apartamente. Noi am constatat chiar scăderea cu aproape 70% a accesărilor de pe site-urile dezvoltatorilor. Sunt anumite bănci care au oprit finanţările (în sectorul imobiliar, n.r.)”, a afirmat Greu, potrivit Agerpres.

În aceste condiții, mulţi dezvoltatori și-au pus proiectele „în aș­teptare”.

„Consecinţele sunt negative în primul rând pentru proiectele în derulare, pentru că nu se mai ating parametrii de vânzări şi apar dificultăţi în relaţia cu finanţatorii. Sunt foarte multe proiecte care momentan au rămas în stand-by, cel puţin în ultimele 2-3 săptămâni, foarte mulţi dezvoltatori se gândesc dacă mai accesează o finanţare, dacă mai demarează proiectul”, a precizat Sorin Greu.

La rândul său, preşedintele FPSC, Cristian Erbaşu, a apreciat că situaţia din Ucraina va duce la o blocare a tranzacțiilor, urmată de o oprire a construcțiilor.

„Pe termen lung, consecinţele vor fi: o perioadă nu vor mai fi tranzacţii, apoi, automat, dacă un an tranzacţiile vor fi scăzute, nu se va mai construi, iar peste un an-doi, când încep să se reia, se vor relua brusc de la un preţ cu 50% în plus sau de la preţ dublu. O dată pentru că toate costurile se duc în sus, iar al doilea motiv va fi că nu vor exista apartamente pe piaţă, peste un an, un an şi jumătate”, a declarat Erbaşu.

Un alt factor care frânează sectorul construcțiilor este scumpirea materialelor cu până la 60-80% în februarie 2022, comparativ cu septembrie 2021.

„Identificăm şi câteva soluţii în acest context. (…) O primă măsură cred că ar fi totuşi o blocare a exporturilor de materiale de construcţii din România. O altă măsură ar fi identificarea unui proiect care să fie dezvoltat pe orizontală şi cred că proiectul de reabilitare termică a locuinţelor este unul interesant”, a spus Irinel Gheorghe, vicepreședintele aceleiași federații patronale.

Pe de altă parte, acesta a subliniat că stocurile la materiale sunt în prezent la niveluri mici. „Adevărata dramă este că nu există industrie producătoare de materii prime pentru construcţii”, a conchis Irinel Gheorghe. (C. Z.)