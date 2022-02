Data: 17 Feb, 2022

O asociație care organizează de patru ani cursuri de IT pentru nevăzători a anunțat că au început înscrierile la cursurile din acest an, care încep în martie. Sâmbătă, trainerii Asociaţiei Metodelor Alternative de Integrare Socială vor avea o discuţie online despre tehnologia asistivă şi cum pot programa nevăzătorii, iar cei interesaţi se pot înscrie pe https://forms.gle/KFEEyTiHW3MiAoNc7. (C. Z.)