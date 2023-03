Declin record al natalității în Japonia

Data: 06 Martie 2023

Numărul de nou-născuţi a scăzut în 2022 în Japonia pentru al şaptelea an consecutiv, coborând sub 800.000 pentru prima dată din 1899, de când se fac astfel de înregistrări, arată Ministerul Sănă­tăţii. Coborârea sub pragul de 800.000 a survenit mult mai devreme decât prognoza guvernului, care plasa acest moment în 2033. „Mulţi factori sunt implicaţi, inclusiv instabilitatea financiară în rândul tinerilor şi mai puţine contacte sociale”, a declarat un oficial. (C. Z.)