Fabrică de biciclete electrice la Giurgiu

Data: 22 Iun, 2021

Una dintre iniţiativele de afaceri deschise în acest an în judeţul Giurgiu, la Grădinari, este o fabrică pentru construirea de biciclete electrice, a anunțat preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Dumitru Beianu. Unul dintre directorii fabricii de biciclete de la Grădinari, Dan Constantinescu, a declarat presei că fabrica şi-a propus să producă încă din acest an 5.000 de biciclete, iar de anul viitor să ajungă la 1.500 de biciclete pe lună, la un preţ ce va fi cuprins între 750 şi 1.100 de euro. (C. Z.)