Fără zăpadă, fără turiști

Data: 05 Ianuarie 2023

Staţiunea Păltiniş din Munţii Cindrel nu are decât zăpadă artificială pe pârtiile amenajate de un complex privat, iar în zona Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, stratul de zăpadă are numai 26 cm, foarte puţin faţă de ceilalţi ani, ceea ce a determinat reducerea numărului de turişti şi încasări mici ale operatorilor din turism, a declarat şeful Salvamont Sibiu, Dan Popescu. Potrivit lui Popescu, pentru Munții Făgăraș, acest început de an este unul dintre cele mai sărace în zăpadă din ultimii 6 ani. (C. Z.)