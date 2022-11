Data: 17 Noi, 2022

Inspectorii vamali constănţeni au confiscat jucării în valoare de 340.800 de lei, susceptibile a fi contrafăcute, informează Autoritatea Vamală Română. Ca urmare a unui control efectuat asupra mărfurilor dintr-un container sosit din China, au fost reţinute 5.760 de bucăţi „Jucărie plastic Ponei” şi 480 de bucăţi „Jucărie plastic - Rucsac”, care sunt susceptibile că aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală a mărcilor Disney şi My Little Pony, arată autoritatea vamală. (C. Z.)