Traseul liniei turistice Bucharest City Tour a fost prelungit, de vineri, 10 iulie 2026, până la Catedrala Naţională, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti, într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.
Mai puțini turiști la lacul Sfânta Ana
Numărul turiştilor care vizitează lacul Sfânta Ana continuă să scadă, tendinţa fiind pusă de administratorii ariei naturale pe seama situației economice și modificării sistemului de acordare a voucherelor de vacanță. În plus, există turişti care aleg alte destinaţii deoarece la lacul Sfânta Ana nu sunt permise scăldatul sau picnicul. „Iunie, de exemplu, a fost cu 30% în minus faţă de iunie anul trecut. Anul trecut fiind undeva cu vreo 10% mai puţin decât anul precedent”, a afirmat directorul Asociaţiei „Pro Sfânta Ana”, Dósa Elek-Levente, pentru Agerpres. (C.Z.)