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Mai puțini turiști la lacul Sfânta Ana

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Data: 14 Iulie 2026

Numărul turiştilor care vizitează lacul Sfânta Ana continuă să scadă, tendinţa fiind pusă de administratorii ariei naturale pe seama situației economice și modificării sistemului de acordare a voucherelor de va­can­ță. În plus, există turişti care aleg alte destinaţii deoarece la lacul Sfânta Ana nu sunt permise scăldatul sau picnicul. „Iunie, de exemplu, a fost cu 30% în minus faţă de iunie anul trecut. Anul trecut fiind undeva cu vreo 10% mai puţin decât anul precedent”, a afirmat directorul Asociaţiei „Pro Sfânta Ana”, Dósa Elek-Levente, pentru Agerpres. (C.Z.)

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