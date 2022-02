Marea problemă a industriei alimentare: lipsa materiilor prime

Data: 25 Feb, 2022

Industria alimentară se află într-un moment dramatic atât ca efect al pandemiei, cât și din cauza inflației și prețurilor la energie, potrivit reprezentantului patronatelor din domeniu. În plus, există și o criză a materiilor prime, pe care procesatorii sunt nevoiți să le cumpere din afară. Reducerea TVA la alimente nu este o soluție pentru industrie, ar ajuta, în schimb, neimpozitarea unei sume egale cu cea a salariului minim.

Preşedintele Federaţiei Patronale din Industria Alimentară Romalimenta, Sorin Minea, atrage atenția asupra faptului că, până la ora actuală, industria de profil nu a primit nici un fel de ajutor, nici la începutul pandemiei, nici în mijlocul ei şi nici acum odată cu scumpirea energiei electrice şi a gazelor.

În plus, „parte dintre materiile prime sunt deficitare în România şi din păcate legislaţia apărută în ultimul timp este destul de ambiguă, fiind departe de a aduce înlesniri industriei alimentare. (...) Se vorbeşte tot timpul de deficit fără să spunem chestia reală: avem deficit pentru că nu avem materii prime. Vom fi obligaţi să cumpărăm din afară. Industria alimentară este din punctul meu de vedere, şi eu sunt pe piaţă de 31 de ani, în al doilea mare moment dramatic. A mai fost odată când inflaţia a depăşit sută la sută două luni de zile, dacă nu mă înşel”, a declarat Minea, miercuri, la un webinar de specialitate.

În opinia sa, reducerea TVA la alimente ar avea un singur rol, respectiv acela de a ieftini produsele pentru consumatorul final, însă industriei nu i-ar aduce nici un beneficiu.

„Pe noi ne-ar putea avantaja un singur lucru: neimpozitarea unei sume egale cu cea a salariului minim. În felul acesta oamenii vor câştiga mai mult şi vor putea să cumpere mai mult, deoarece consumul este foarte scăzut şi, din păcate, este foarte scăzut la alimente de bază: carne, produse din carne, lapte, preparate din lapte”, a declarat el, potrivit Agerpres.

Şeful Romalimenta a vorbit și despre legislația care dezavantajează procesatorii români. „Vă dau un exemplu. Nu pot fi accesate fonduri decât dacă materia primă este 70% produsă în România. Cu regret vă spun că eu nu am, carnea nu are 70% materie primă din România, berea nu are, uleiul nu are, zahărul nu are 70%. Deci noi nu producem în România. (...) Problema este că producătorul este dezavantajat în punctul cel mai periculos: în costuri. Costurile noastre sunt mari, impozitarea salarială în România este dramatică, iar consumatorii îşi vor pierde puterea de cumpărare şi se vor duce către produsele ieftine”, a explicat preşedintele Romalimenta.

Ca măsuri de sprijin pentru acest sector, ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunțat că sunt pregătite și vor fi lansate cât de curând programe guvernamentale destinate IMM-urilor din rural și industria alimentară, precum IMM Prod și Rural Invest. (C. Z.)