Număr de telefon pentru precizări legate de cardul de energie

Data: 27 Ianuarie 2023

Cardurile pentru plata facturilor la energie sunt în curs de tipărire la Fabrica de Timbre, sucursală a Companiei Naţionale Poşta Română, iar poştaşii vor începe distribuirea lor, pentru tranşa I, în valoare de 700 de lei, în perioada 1-28 februarie. De la 20 februarie, cardurile de energie vor putea fi folosite de beneficiari.

Distribuirea cardurilor de energie va începe din 1 februarie, iar primele plăţi aferente ajutorului de încălzire se vor putea face din 20 februarie, a declarat ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Marcel Boloş, care a vizitat miercuri Fabrica de Timbre, cu ocazia startului procesului de printare a cardurilor de energie, acordate de Guvernul României persoanelor vulnerabile ca sprijin pentru plata facturilor la energie.

„Din data de 20 februarie se vor putea face primele plăţi aferente ajutorului de încălzire, cu cele trei documente pe care le ştim deja: cartea de identitate, cardul de energie şi factura doveditoare pentru plata şi datoria pe care beneficiarii noştri o au la furnizorul de energie. (…) Încercăm ca, până la data de 15 februarie, să virăm banii la Poşta Română”, a declarat ministrul, citat de Agerpres.

De cardul de energie, în valoare nominală de 1.400 de lei, plătibili în două tranșe a câte 700 de lei fiecare, vor beneficia circa 4 milioane de gospodării.

Sprijinul va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, pe baza unei liste emise de Ministerul Muncii, astfel: 700 de lei vor ajunge în luna februarie 2023, pentru plata facturilor din perioada 1 ianuarie - 30 iunie; 700 de lei - în luna septembrie 2023, pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie.

Sumele alocate celor două tranşe nu pot fi preschimbate în bani şi nu pot fi folosite pentru plăţi prin mandat poştal decât pentru plata facturilor de energie.

De ajutor beneficiază pensionarii peste 60 de ani cu venituri sub 2.000 de lei, pensionarii de invaliditate cu venituri sub 2.000 de lei, persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venituri sub 2.000 de lei, familiile cu alocaţie de susţinere și familiile/persoanele cu ajutor social.

Condiția de primire a sprijinului este ca, la nivelul locului de consum, al gospodăriei, venitul net pe membru de familie să nu depăşească 2.000 de lei.

Beneficiarii care nu sunt acasă în ziua în care ar urma să se livreze cardul de energie vor fi înştiinţaţi printr-o scrisoare cu confirmare de predare-primire, iar ulterior vor urma procedurile interne ale Poştei Române.

Pentru persoanele care au întrebări punctuale legate de plata ajutorului la încălzire, Poşta Română a deschis un call center specializat pe această problemă, la numărul de telefon 031/9966, disponibil de luni până vineri, între orele 8:00 și 20:00.