Operatorii din turism cer prelungirea acordării tichetelor de vacanță

Data: 07 Noi, 2020

Fără voucherele de vacanţă turismul intern ar fi „în plop”, afirmă vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, care precizează că 30%-40% din sejururile pe acest segment de la începutul pandemiei de COVID-19 au fost achitate cu tichetele de vacanţă.

„Referitor la voucherele de vacanţă, am înţeles că se lucrează, dar pot spune cu toată sinceritatea că fără acestea tot turismul românesc intern este în plop. Sigur că oamenii se mai duc şi pe banii lor, dar fără cele 300 de milioane de euro din vouchere eram pe gard. Noi trebuie să pledăm pentru ele, pentru că noi agenţiile câştigăm, chiar dacă comisionul este limitat, dacă ai rulaj mai întreţii salariile şi cheltuielile de zi cu zi. Pe de altă parte, pentru baza materială sunt vitale, pentru tot ceea ce înseamnă staţiuni sunt vitale. Am fost în contact cu mai mulţi hotelieri şi din cei pe care i-am întrebat nu am găsit unul care să nu fi avut 30%-40% din vânzări prin vouchere de vacanţă”, a declarat Burcea, pentru Agerpres.

Referitor la acordarea voucherelor de vacanţă şi în 2021, vicepreşedintele ANAT afirmă că totul depinde de felul în care va fi realizat bugetul pentru anul următor.

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism a solicitat Guvernului, la 19 octombrie, printr-o scrisoare oficială, măsuri de sprijin precum acordarea de granturi egale cu valoarea taxelor achitate în anul 2019, prelungirea acordării voucherelor de vacanţă în perioada 2021-2025 către bugetari şi acordarea de facilităţi fiscale pentru companiile private care oferă salariaţilor vouchere de vacanţă. (C. Z.)