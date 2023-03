Peste 10 zile încep programele Rabla

Data: 14 Martie 2023

Sesiunile din acest an ale programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus vor începe la 24 martie. În jurul aceleiași date vor fi deschise pentru primării înscrierile la Rabla Local. Cele trei programe destinate casării vehiculelor uzate, prin care Ministerul Mediului își propune să elimine din trafic peste 200.000 de astfel de maşini, au un buget de circa 1,5 miliarde de lei.

Programul Rabla Local, care va fi implementat în premieră la nivel național, se derulează printr-un parteneriat între minister și primăriile interesate. În cadrul acestei inițiative, un cetățean care va casa o mașină mai veche de 15 ani va primi suma de 3.000 de lei, din care 2.400 de lei se vor plăti din bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu, iar 600 de lei vor fi din bugetul local.

„Deschidem la data de 24 martie programul pentru Rabla Clasic şi Rabla Plus. (…) De asemenea, avem alocare pentru un program nou, finanţat tot din fondurile pentru gaze cu efect de seră - Rabla Local. Acest program va fi derulat şi implementat în colaborare cu Unităţile Administrativ-Teritoriale, cu primăriile. În 15 zile deschidem înscrierea pentru primării în acest program. După ce se finalizează lista acestor Unităţi Administrativ-Teritoriale şi se semnează electronic contractele de finanţare, deschidem aplicaţia pentru cetăţeni”, a explicat, potrivit Agerpres, ministrul mediului, Barna Tanczos.

Pentru Rabla Clasic, bugetul este de 560 milioane de lei, iar pentru Rabla Plus, prin care persoanele fizice şi juridice își pot achiziționa un autovehicul electric sau hibrid, alocarea este de 780 milioane de lei. Rabla Local are alocați 240 milioane de lei, care vor permite casarea a circa 100.000 de autovehicule uzate. Un alt program care va fi lansat în acest an în premieră, cu buget de 300 milioane de lei, este dedicat microbuzelor electrice destinate unităţilor de învăţământ.

Ministrul de resort s-a referit și la programul Casa Verde Fotovoltaice pentru persoanele fizice. Cu un buget inițial de 2 miliarde de lei, care ar putea ajunge prin rectificare la circa 3 miliarde, programul va permite instalarea panourilor „pe cel puţin 80.000 de case, în această primă fază, urmând să completăm bugetul la rectificare. Ne propunem ca înscrierea instalatorilor care pot realiza aceste lucrări în program să înceapă într-un termen de 8-10 zile. În paralel, deschidem aplicaţia pentru persoanele fizice la sfârşitul lunii martie, începutul lunii aprilie, în funcţie de derularea primei etape”, potrivit oficialului.

Prin Casa Verde Fotovoltaice, beneficiarii obţin o finanţare de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 de lei, pentru instalarea de sisteme de panouri solare cu o putere de minimum 3 kW. (C. Z.)