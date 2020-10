Posibilă amânare a ratelor la bănci după 1 ianuarie 2021

Data: 12 Oct, 2020

În contextul crizei generate de pandemie, ratele au fost amânate pentru 22% dintre clienţii băncilor persoane fizice şi în cazul a 28% dintre persoanele juridice, a afirmat preşedintele executiv al Asociaţiei Române a Băncilor. Acesta a confirmat faptul că Ministerul Finanţelor Publice caută, împreună cu băncile, o soluţie pentru amânarea plăţii ratelor pentru clienţii băncilor după 1 ianuarie 2021.

„Efortul nostru în a contribui la aceste programe a fost relevat de un indicator de multiplicare a efortului operaţional de peste 24 de ori. Deci, infrastructura băncilor a fost supusă unui efort la un volum mai mare decât un volum mediu de activitate de peste 24 de ori. Rezultatul a fost că da, amânarea ratelor s-a petrecut pentru 22% din clienţii noştri persoane fizice şi pentru 28% dintre clienţii noştri persoane juridice. Deci, cifrele sunt extrem de mari”, a spus preşedintele executiv al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Florin Dănescu.

Potrivit acestuia, de la debutul crizei generate de pandemie, creditarea a crescut cu 31 de miliarde de lei, iar în context el a confirmat faptul că Ministerul Finanţelor Publice caută, împreună cu băncile, o soluţie pentru amânarea plăţii ratelor pentru clienţii băncilor după 1 ianuarie 2021.

„Aceste credite amânate la plata ratelor sunt nişte credite în anestezie, sub anestezie, dacă permiteţi o comparabilitate cu domeniul medical, şi vedem în ianuarie cum ne trezim din această anestezie. Trebuie să privim acest risc. Aceasta nu este o ştire negativă şi nici pozitivă. Este o ştire profesionistă a unui economist. Şi trebuie să vedem dacă această prelungire de care se vorbeşte are elementele necesare”, a afirmat Dănescu, la un forum on-line organizat de publicaţia Financial Intelligence. În opinia lui, o eventuală prelungire ar trebui să se acorde în funcţie de nevoi.

Ministrul de resort, Florin Cîţu, s-a referit, de asemenea, la aceeași conferință, la problema amânării plăţii ratelor la bănci după 1 ianuarie 2021. „Aş vrea să amintesc iarăşi un program care a fost o negociere nu foarte simplă, amânarea ratelor pentru clienţii băncilor, persoane fizice şi persoane juridice, cu până la 9 luni. Este cel mai generos program din Uniunea Europeană. A fost greu pentru că înseamnă costuri pentru sistemul bancar pe care acesta le-a acceptat în aceste condiţii dificile, dar uite că a funcţionat. Sunt peste 330.000 de clienţi care au beneficiat de această facilitate şi acum, bineînţeles, ne gândim împreună cu sistemul bancar, şi aceasta este discuţia care urmează: ce facem după 1 ianuarie”, a declarat Cîţu, potrivit Agerpres.

Întrebat care sunt opţiunile avute în vedere, ministrul a menţionat că se poate recurge la o prelungire a sistemului actual sau se poate merge pe cazuri specifice.

(Cristina Zamfirescu)