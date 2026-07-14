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Primul Centru de Aport Voluntar

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Data: 22 Iulie 2026

Amplasat pe 1,4 hectare, primul centru mare de Colectare prin Aport Voluntar (CAV) a fost inau­gurat luni la Cluj-Napoca, în urma unei investiţii de 27,4 milioane de lei, finanţată de Ministerul Mediului prin PNRR, scrie Agerpres. Potrivit secretarului de stat de la Mediu, Raul Pop, pentru un total de 262 de CAV-uri au fost finalizate achiziţiile până la nivel de recepţie. Centrele CAV sunt spaţii publice unde cetăţenii pot aduce gratuit deşeuri voluminoase (mobilier vechi, saltele etc.), periculoase (vopseluri etc.), deşeuri din construcţii şi demolări, electrice şi electronice etc. (C.Z.)

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