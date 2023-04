Programe de educație digitală în bibliotecile rurale

Data: 04 Aprilie 2023

Aproximativ 1 milion de persoane ar trebui alfabetizate digital în fiecare an pentru ca țara noastră să atingă până în 2030 ţinta europeană din acest domeniu, şi anume 80% dintre cetăţeni cu com­petențe digitale, potrivit ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, Sebastian Burduja.

El a explicat că unul din programele de familiarizare a românilor cu tehnologia informației se va derula în bibliotecile din comunitățile mici, rurale.

„Noi, ca minister, în PNRR, avem 37 milioane de euro să alfabetizăm digital 100.000 de români prin cel puţin 1.000 de biblioteci rurale. Deci, ne adresăm comunităţilor mici, marginalizate, acolo unde accesul la tehnologie este mai complicat”, a spus Burduja, la o conferinţă de specialitate, potrivit Agerpres.

Potrivit unor date prezentate recent de Sabin Sărmaş, preşedintele Comisiei IT&C din Camera Deputaţilor, românii folosesc internetul, dar, în mare măsură, doar pentru reţelele sociale.

„România stă extraordinar de bine în ceea ce priveşte conectivitatea. (…) Peste 90% dintre românii cu vârste cuprinse între 16 şi 74 de ani folosesc internetul. Vine următoarea statistică, care spune că 29% din populaţia României are competenţe digitale de bază. Adică avem acces la internet, avem oameni care folosesc internetul, dar nu avem educaţie digitală. Ştiţi pentru ce îl folosesc? 80% dintre ei pentru reţele de socializare şi doar 20% pentru plăţi şi internet banking”, a menţionat Sărmaş.

El consideră că România are „o generaţie de nativi digitali, care evoluează odată cu tehnologiile emergente, şi o altă generaţie care rămâne în spate, care nu are acces la tehnologie şi care nu acceptă tehnologia”. (C. Z.)