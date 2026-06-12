Aproximativ 30 de companii media europene şi americane s-au alăturat coaliţiei Standards for Publisher Usage Rights (SPUR), cofondate de BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Sky News, Telegraph Media şi
Propunere de compromis privind bugetul UE
Preşedinţia semestrială a Consiliului UE, deţinută acum de Cipru, a pregătit o versiune de compromis a bugetului 2028-2034 înaintea a două reuniuni importante, cea de mâine a miniştrilor afacerilor europene şi cea a şefilor de stat şi de guvern de joi şi vineri. Propunerea menţine reducerile Comisiei pentru politicile agricolă şi de coeziune, dar diminuează și alocările pentru fondurile de competitivitate, de apărare şi cel de acţiune externă, relatează AFP. (C.Z.)