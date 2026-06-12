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Propunere de compromis privind bugetul UE

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Data: 15 Iunie 2026

Preşedinţia semestrială a Consiliului UE, deţinută acum de Cipru, a pregătit o versiune de compromis a bugetului 2028-2034 îna­intea a două reuniuni importante, cea de mâine a miniştrilor afacerilor europene şi cea a şefilor de stat şi de guvern de joi şi vineri. Propunerea menţine reducerile Comisiei pentru politicile agricolă şi de coeziune, dar diminuează și alocările pentru fondurile de competitivitate, de apărare şi cel de acţiune externă, relatează AFP. (C.Z.)

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