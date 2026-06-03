Recomandări pentru turiștii care vin vara la munte

Data: 10 Iunie 2026

La începutul sezonului de vară, caracterizat de un aflux de turiști la munte, salvamontiştii vin cu recomandări pentru desfăşurarea activităţilor montane în siguranţă, atenţionând în special asupra pregătirii fizice adecvate, a echipamentului corespunzător sau posibi­li­tății de a întâlni animale sălbatice, fiind dese cazurile în care urşii sau viperele ajung pe potecile de acces.

„Sfatul nostru este ca aceia care merg pe munte să abordeze activităţi care să se încadreze în limitele lor de pregătire fizică, în echipamentul pe care îl deţin şi în cunoştinţele sportive pe care le au, să aibă un echipament corespunzător adaptat acestor activităţi, să-şi ia medicaţia sau alimentaţia necesară, să fie oricând pregătiţi pentru o schimbare bruscă a vremii, pentru că întotdeauna vremea călduroasă aduce inevitabil şi furtuni de scurtă durată”, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Salvamont România, Sabin Cornoiu.

Şeful Salvamont a mai atras atenţia cu privire la existenţa unor porţiuni încă acoperite de zăpadă, dar şi la instabilitatea pietrelor. „Sunt foarte multe sfaturi pe care putem să le dăm, dar cel mai bine oamenii să intre pe pagina noastră oficială, avem acolo o secţiune specială de recomandări”, a mai spus el.

Programul salvamontiştilor este adaptat perioadei de vară. „În toată ţara, salvamontiştii îşi schimbă radical programul de asistenţă, ne vom îndrepta către zonele cu afluenţă turistică mare, zonele de practicare a alpinismului, escaladei, către traseele de via ferrata, de cicloturism. Încercăm să fim cât mai aproape de cei care practică activităţi montane şi sunt cu risc crescut de accidentare”, a precizat Cornoiu. (C.Z.)