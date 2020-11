Data: 19 Noi, 2020

Românii au continuat să rezerve bilete de avion, destinaţiile cele mai solicitate fiind Marea Britanie, Spania, Germania şi Franţa, însă rezervările au fost mai puține decât în anii trecuţi, reiese din analiza unei agenţii on-line. În acest an, peste 75% din totalul rezervărilor au fost pentru zboruri doar dus, în comparaţie cu anul 2019, când ponderea acestora era de sub 50%. (C. Z.)