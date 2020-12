Românii investesc în titluri de stat

Data: 09 Dec, 2020

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a atras 1,3 miliarde de lei şi, respectiv, 289 milioane de euro, prin a doua ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populaţie (FIDELIS) derulată în acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), potrivit unui comunicat al BVB. În total, Ministerul Finanţelor a atras în acest an 2,52 miliarde de lei şi 457,4 milioane de euro prin cele două runde de finanţare derulate la Bursa de Valori Bucureşti. (C. Z.)