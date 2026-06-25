Stimulent la angajarea elevilor și studenților

Data: 30 Iunie 2026

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă reaminteşte că firmele care angajează în perioada vacanţei elevi sau studenţi pot beneficia de un stimulent lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) al asigurărilor pentru şomaj. Valoarea ISR este de 660 lei.

Stimulentul financiar se poate acorda pentru maximum 60 de zile lucrătoare într-un an, pentru fiecare elev şi student angajat cu contract de muncă, arată instituția. (C.Z.)