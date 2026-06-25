Romfilatelia şi Poşta Română au marcat Ziua internaţională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri, prin introducerea în circulaţie, la 26 iunie, a emisiunii filatelice „Fii inteligent şi spune
Stimulent la angajarea elevilor și studenților
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă reaminteşte că firmele care angajează în perioada vacanţei elevi sau studenţi pot beneficia de un stimulent lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) al asigurărilor pentru şomaj. Valoarea ISR este de 660 lei.
Stimulentul financiar se poate acorda pentru maximum 60 de zile lucrătoare într-un an, pentru fiecare elev şi student angajat cu contract de muncă, arată instituția. (C.Z.)