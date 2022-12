Țara noastră a depus a doua cerere de plată din PNRR

Data: 20 Decembrie 2022

Comisia Europeană a confirmat că a primit din partea României a doua cerere de plată, în valoare de 3,22 miliarde de euro, în cadrul mecanismului de redresare şi rezilienţă, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar. Peste 2,14 miliarde de euro din această sumă reprezintă sprijin financiar nerambursabil şi 1,08 miliarde de euro împrumuturi. Comisia va examina cererea României şi va transmite evaluarea sa Comitetului economic şi financiar (CEF) al Consiliului.

Această a doua cerere de plată este condiţionată de îndeplinirea a 51 de jaloane care acoperă reforme şi investiţii cum sunt: intrarea în vigoare a programului „Prima conectare la apă şi canalizare”, responsabil Ministerul Mediului (Jalon 2); modificări de reglementare pentru asigurarea sustenabilității pensiilor din pilonul 2, responsabil Ministerul Muncii (Jalon 213); legea privind protecţia avertizorilor, responsabil Ministerul Justiţiei (Jalon 430) etc.

Cea de-a treia cerere de plată (3,1 miliarde de euro) urmează a fi transmisă Comisiei în primăvara anului viitor şi va fi însoţită de documentaţia aferentă îndeplinirii a 55 de ţinte şi jaloane.

În luna iunie, Comisia Europeană a primit din partea României prima cerere de plată în valoare de 2,6 miliarde de euro, pe care a aprobat-o în 15 septembrie, după ce a constatat că ţara noastră a îndeplinit cele 21 de jaloane şi ţinte asumate. Pe lângă cele 2,6 miliarde de euro, România a încasat și două tranşe de prefinanţare în valoare cumulată de 3,79 miliarde de euro.

Planul general de redresare şi rezilienţă se ridică la 14,2 miliarde de euro sub formă de granturi şi la 14,9 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. (C. Z.)