Tot mai mulți turiști la Sovata

Data: 10 Ianuarie 2023

Proiectul „Drumul Sării şi Arboretele de pe Sărături” din Sovata, care a devenit în urmă cu un an imaginea unei campanii a Uniunii Europene, atrage tot mai mulţi turişti în staţiune, a afirmat şefa Centrului de Informare Sovata, Daniela Bereczki. Finanţat cu fonduri europene, proiectul a vizat extinderea infrastructurii de vizitare a lacului Ursu şi a muntelui de sare pe care creşte o vegetaţie abundentă. „Drumul Sării” are două alei amenajate în jurul lacului și este presărat cu panouri informative despre floră şi faună. (C. Z.)