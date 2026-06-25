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Traseele montane din Prahova, deschise oficial

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Un articol de: Cristina Zamfirescu - 30 Iunie 2026

Salvamont Prahova a anunţat că toate traseele turistice montane din judeţ au fost redeschise în mod oficial, după ce au fost verificate. „După ultimele verificări ale stării traseelor montane de mare altitudine din Bucegi şi efectuarea de retuşuri în zonele care au necesitat unele intervenţii (repararea zonelor cu lanţuri de pe Jepii Mici şi Jepii Mari, înlăturarea zăpezii din potecă La Cerdac, înlăturarea arborilor căzuţi pe trasee etc.), putem declara oficial deschise toate traseele turistice montane din judeţ”, se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Salvamont Pra­hova.

Conform sursei citate, redeschiderea traseelor a avut loc mai târziu decât în alţi ani, în cazul celor de mare altitudine, având în vedere cantităţile mari de zăpadă din această iarnă. „Recomandăm turiştilor care intenţionează să-şi planifice ture montane să se documenteze asupra traseelor, condiţiilor meteo, programului instalaţiilor de transport pe cablu, să aibă echipament adecvat şi să dea dovadă de prudenţă în parcurgerea traseelor turistice montane. În caz de urgenţă, contactaţi Salvamont Prahova prin 112 sau 0Salvamont”, precizează salvatorii montani prahoveni.

 

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