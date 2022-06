Data: 06 Iun, 2022

La Naţiunile Unite, Turcia este acum numită oficial în toate limbile sub numele său turc Türkiye, şi nu Turkey, care are prea multe conotaţii în limba engleză, a anunţat ONU. Stephane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, a precizat că schimbarea numelui Turciei s-a făcut după ce organizația a primit la 1 iunie o scrisoare oficială în acest sens. Ankara cere astfel să nu mai fie numită Turquie în franceză şi mai ales Turkey în engleză, care înseamnă şi curcan. (C. Z.)