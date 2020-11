Un „an altfel” pentru producătorii de vin

Data: 16 Noi, 2020

Producătorii români de vinuri, dar şi retailerii care comercializează astfel de produse susţin că au învăţat din pandemie să se adapteze noilor condiţii, un mare accent fiind pus, mai mult ca oricând, pe interacţiunea cu clienţii în mediul on-line.„Ne-am focusat mai mult pe partea de retail, iar pe partea de on-line unde eram prezenţi am accelerat şi am triplat numărul de magazine unde am intrat şi, nu în ultimul rând, am început

să exportăm masiv. Partea aceasta de export a fost o soluţie salvatoare şi cumva pandemia a fost pentru noi plină de oportunităţi. Situaţia din HoReCa ne-a afectat, dar nu într-o măsură în care să ne destabilizeze. Ne-am reorientat şi regrupat repede. Partea de export a venit în completare. Dacă anul trecut vindeam zero la export, anul acesta sperăm să închidem undeva la 7, 8, 10% din cifra de afaceri per total”, a afirmat, la o conferinţă dedicată sectorului vitivinicol, Rareş Florea, CEO Domeniile Avereşti.

În acelaşi context al adaptării afacerilor la vremurile actuale, directorul de marketing al Cramelor Cotnari, Ştefan Chiriţescu, a apreciat că nu a fost un an rău pentru industria de profil, relatează Agerpres. „Este anul în care am vândut cele mai multe sticle din vinotecă prin intermediul on-line, ceea ce arată puterea acestui mediu. Sincer, nu fac parte din tabăra celor care spun că a fost un an rău. Nu cred că a fost un an rău, ci a fost un an cu totul altfel. (…) A fost un an de învăţare şi de adaptare”, a spus Chiriţescu, la aceeași confe­rință on-line pe tema modului în care producătorii de vin s-au adaptat în pandemie pentru a merge mai departe. (C. Z.)