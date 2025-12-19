Bucuria Crăciunului în inimile copiilor de la Centrul „Noi Orizonturi”

Praznicul Naşterii Domnului aduce bucurie în inimile fiecărui creştin, dar sufletele inocente ale copiilor simt bucuria Crăciunului mai bine decât cei maturi, indiferent de greutăţile pe care le întâmpină familiile lor. Copiii de la Centrul socio-cultural „Noi Orizonturi” din Sibiu primesc an de an Pruncul Sfânt în inimile lor şi, pentru câteva momente, uită de tot ce adesea-i întristează.

La Centrul socio-cultural „Noi Orizonturi” de la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Sibiu, cartierul Trei Stejari, copiii găsesc dragoste, atenţie şi grijă din partea celor care trudesc zi de zi pentru a le oferi ajutorul de care au multă nevoie. Este de la sine înţeles că centrul este mai mult decât un loc unde copiii petrec câteva ore după şcoală, îşi fac temele, primesc o masă caldă şi fac diverse activităţi. Pentru mulţi dintre copilaşi acest centru este şi a doua familie, locul unde primesc afecţiunea şi bucuriile care uneori lipsesc acasă. Pentru unii dintre ei sărbătorile nu aduc doar momente de bucurie, pentru că grijile din familii se răsfrâng şi asupra lor.

Am întâlnit-o aici pe Nicoleta, care, la doar 12 ani, este suficient de matură şi de responsabilă pentru a-şi ajuta familia în creşterea celor şapte fraţi mai mici de acasă. Mereu zâmbitoare, plină de energie, Nicoleta îşi face simţită prezenţa de îndată ce intră pe uşa Centrului „Noi Orizonturi”. Aici, cei mai mici abia aşteaptă să o vadă ca să se joace împreună, să-şi facă temele împreună sau alte activităţi, simţindu-i afecţiunea şi grija faţă de ei.

„Îmi place foarte mult să stau cu copiii, să ne jucăm, să socializăm. Pe cei mici îi ajut la teme şi facem tot felul de activităţi frumoase”, ne spune Nicoleta. Crăciunul şi celelalte sfinte sărbători sunt momente speciale pentru ea şi pentru familia ei. „În anii trecuţi ne-a fost foarte greu, dar trebuie să-mi ajut familia şi cei şapte fraţi”, ne mai spune Nicoleta. Timpul petrecut zilnic la centru a ­ajutat-o foarte mult şi la şcoală, unde rezultatele sunt bune. Îşi doreşte să devină medic sau învăţător, pentru a ajuta oamenii. În prag de Crăciun va lăsa preţ de câteva ore fraţii şi familia pentru a merge la colindat cu verişori, rude şi prieteni.

Tot la centru am întâlnit-o şi pe Irina, o elevă de 11 ani care ne-a spus că este bucuroasă de ajutorul primit aici, mai ales la cel pentru rezolvarea temelor de la şcoală. Pregătirile pentru Crăciun la centru sunt primite cu emoţii mari de Irina, mai ales că în ultimii ani sărbătorile şi le-a petrecut alături de tatăl ei la serviciu, în staţiunea turistică Păltiniş, unde este şofer. „Lucrează mereu de sărbători şi trebuie să merg cu el, dar nu mă deranjează. Mai sunt şi acolo copii şi mai stau cu ei, am grijă de ei şi îmi place să stau cu ei”, ne-a spus Irina.

O altă elevă, Maria, ne spune că îi place mult la centru, aşa cum îi place şi la şcoală. „Aici îmi place că îmi fac prieteni, facem multe activităţi şi temele pentru şcoală. De sărbători îmi petrec timpul cu familia, mă joc cu verişorii şi cu prietenii”, ne-a spus Maria. Pentru Diana, o altă elevă beneficiară a serviciilor oferite de Centrul „Noi Orizonturi”, locul este un alt fel de acasă, iar darurile primite de sărbători îi aduc mari bucurii.

„Prilej de comuniune”

Ne-am întâlnit la Centrul „Noi Orizonturi” şi cu un fost elev, Darius, care timp de cinci ani a venit aici pentru a fi ajutat la lecţii şi pentru a primi dragostea de care avea nevoie. În anul 2014, mama lui Darius a trecut la cele veşnice, iar dragostea celor de la centru a suplinit prezenţa maternă, după cum ne-a mărturisit. „Am venit aici din 2014 până în 2019 şi îmi amintesc cu multă plăcere că făceam teme şi diverse activităţi pentru a ne putea integra în societate şi în mediul şcolar. Făceam meditaţii cu diverşi profesori şi voluntari, ceea ce se întâmplă şi acum aici şi, de asemenea, primeam masa, ceea ce era un prilej de comuniune. Pot să spun că am învăţat şi cum să ne comportăm la o masă de grup şi să ne adaptăm pe viitor la diferite probleme”, ne-a spus Darius. În prezent este student la Facultatea de Drept din Sibiu şi este absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul ­Andrei Şaguna” din Sibiu.

„Ne concentrăm atenţia pe situaţiile sociale”

Anul acesta, la centrul sibian vin 15 copii, cu vârste între 6 şi 14 ani. Sunt elevi din diferite cartiere ale Sibiului, dar şi din mediul rural.

„Copilaşii provin din diferite medii sociale. Sunt fie din familii monoparentale, fie sunt îngrijiţi de bunici, fie au note scăzute la purtare sau absenţe multe la şcoală. Ne concentrăm atenţia pe situaţiile sociale. Ei învaţă în Sibiu şi rămân la programul nostru afterschool, pentru că părinţii sunt timp de opt ore la serviciu şi este foarte bine ca ei să stea la un centru special pentru copilaşi, unde primesc totul gratuit. Copiii beneficiază de o masă caldă la noi. Avem o perioadă de joacă după ce ajung la noi după ora 12:00, iar de la ora 13:00 ne apucăm de teme. Avem doamne profesoare voluntare care ne ajută la temele la matematică, română, engleză şi alte discipline. Încercăm să le dăm de lucru tot timpul, au caiete personalizate şi cărţi. Cei mari folosesc mult timp telefonul şi încercăm aici să facem activităţi cu ei pentru ca măcar o oră sau două să nu mai folosească telefonul. La ora 13:45 servim masa şi apoi continuăm cu temele, cu cititul sau lucrul manual, totul până la ora 15:00, când ne liniştim şi îi lăsăm să se joace. În această perioadă am pregătit colindele pentru sărbători. Vinerea este zi de pictură, mai avem periodic şi sesiuni de informare şi vorbim despre bunele maniere, despre cum să ne comportăm la şcoală, în mijlocul de transport şi ne concentrăm atenţia pe comportamentul lor, pentru că este mare influenţa negativă a unor colegi de şcoală mai mari”, ne-a spus Daniela Manciu, asistent social şi responsabil al centrului.

Prietenie şi grijă faţă de ceilalţi

Dragostea pe care o primesc de la voluntarii centrului şi de la toţi cei implicaţi în activităţi nu rămâne fără roade. Copilaşii nu doar că au legat prietenii între ei, dar au grijă unii de ceilalţi în cele câteva ore petrecute împreună la centru.

„Cei mari sunt foarte grijulii faţă de cei mici. În lunile călduroase, sau la început de an şcolar, în luna septembrie, când ieşim la joacă sau la activităţi în curte, cei mari au mare grijă de cei mici. Se creează prietenii între ei. Este adevărat că se mai ceartă de la un pix, de la un creion, dar aceste lucruri sunt fireşti la vârsta lor. Avem deschis şi pe timpul verii şi lucrăm cu ei pe caiete de vacanţă, apoi mergem la muzee, la grădina zoologică, la teatru, la cinema, chiar dacă poate nu toţi au resurse financiare pentru a participa”, ne-a mai spus ­Daniela Manciu.

Comunitatea Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” sprijină în permanenţă activitatea centrului. Prin grija preotului Emanuel Tăvală, preşedintele Asociaţiei „Noi Orizonturi”, familiile din comunitate le oferă periodic alimente, legume, fructe şi aduc în permanenţă copiilor de aici bucurii şi dragostea creştinească.