Ziarul Lumina Societate Reportaj Sclipirile Luminii: Biserica „Buna Vestire“-Bellu din Bucureşti

Sclipirile Luminii: Biserica „Buna Vestire“-Bellu din Bucureşti

Data: 13 Martie 2026

  • Izvorul Tămăduirii sufletești și trupești Reportaj
    Izvorul Tămăduirii sufletești și trupești

    Și în 2025, Biserica Ortodoxă Română a fost cel mai mare filantrop din țară, prin activitățile sociale pe care le-a desfășurat. Anul 2026 se anunță dificil, așa că trebuie reînnoite eforturile în

    12 Mar, 2026
  • Biserica „Sfinții 40 de Mucenici”, oază de pace și bucurie la Cisnădioara Reportaj
    Biserica „Sfinții 40 de Mucenici”, oază de pace și bucurie la Cisnădioara

    Biserica ortodoxă „Sfinții 40 de Mucenici” din Cisnădioara îi aduce împreună pe localnicii din toate categoriile sociale și de toate vârstele, dar și din toate zonele țării. Într-o localitate unde nu există școală sau grădiniță, comunitatea se regăsește în rugăciune și în comuniune în lăcașul de cult ridicat recent, ca rod al necesităților spirituale. Slujbele religioase de aici sunt pentru comunitate un prilej de înălțare sufletească, dar și un mijloc de a-și cunoaște mai bine vecinii și pe ceilalți nou-sosiți în această oază de linişte și frumusețe, la 12-15 kilometri de Sibiu.

    09 Mar, 2026
  • La un liceu de lângă Iași, copiii s-au molipsit de bucuria lecturii Reportaj
    La un liceu de lângă Iași, copiii s-au molipsit de bucuria lecturii

    Pe rafturile bibliotecii Liceului Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii, o localitate din apropierea Iașiului, cărțile sunt înșiruite într-o ordine tăcută, ca niște promisiuni rămase nerostite în fața zecilor de ochi iscoditori care pătrund în fiecare zi în acest spațiu cald și primitor. Rând pe rând, lumile milioanelor de cuvinte se deschid și se întrepătrund cu lumea copiilor și tinerilor care descoperă că ideile vin și pleacă, însă lasă în urma lor curaj, înțelegere, empatie și vindecare. „O carte este și o cale de vindecare. Contează să fie citită în momentul potrivit”, este convinsă Andreea Pîrlea, profesoară de limba și literatura română, inițiatoarea clubului „Lecturiada - liceenii citesc”.

    05 Mar, 2026
