Atenție la temperatura din dormitor!
Temperatura din camera în care dormim este importantă nu doar pentru confort în timpul somnului. Un studiu publicat în revista BMC Medicine asociază somnul în încăperi încălzite excesiv cu probleme de sănătate, inclusiv cu modificări ale răspunsului organismului la stres și ale ritmului cardiac. Potrivit studiului coordonat de medicul american de origine română Alex Dimitriu, specializat în sănătatea somnului, o temperatură mai mare de 23 de grade Celsius în cameră îngreunează procesele prin care organismul se reface în timpul somnului, motiv pentru care creierul transmite inimii semnale să pompeze mai intens sânge către vasele capilare de la nivelul pielii, în efortul de a menține o temperatură optimă a corpului, iar lucrul acesta poate crește periculos ritmul cardiac. (I.N.)