Febra la copil, între îngrijorarea părinților și realitatea medicală

Febra reprezintă unul dintre cele mai frecvente motive pentru care părinții se prezintă cu copilul la camera de gardă sau la cabinetul medicului pediatru. De multe ori, ea este însoțită de teamă, neliniște și numeroase întrebări: „Cât de mare este temperatura?”, „Este ceva grav?”, „Trebuie să mergem imediat la spital?”. Din punct de vedere medical, febra nu este o boală, ci un simptom și, în același timp, un mecanism natural de apărare al organismului.

De cele mai multe ori, atunci când copilul intră în contact cu un virus sau o bacterie, sistemul său imunitar reacționează, iar creșterea temperaturii corporale contribuie la combaterea infecției. În general, considerăm că un copil are febră atunci când temperatura corporală depă­șește 38°C.

Cele mai frecvente cauze sunt infecțiile virale și bacteriene, însă febra poate apărea la copii și în alte situații, care necesită evaluare medicală. Prin creșterea temperaturii corporale, organismul creează un mediu mai puțin favorabil dezvoltării microorganismelor și stimulează răspunsul sistemului imunitar.

Pentru părinți este important de reținut că nu valoarea exactă a temperaturii indicată de termometru este întotdeauna cea mai importantă, ci starea generală a copilului. Ca medic, le explic adesea părinților că un copil care are febră, dar este vioi, comunicativ, acceptă lichide și răspunde la tratamentul simptomatic, poate fi supravegheat în siguranță la domiciliu. În schimb, pre­zența dificultăților respiratorii, a somnolenței excesive, a vărsăturilor persistente, a erupțiilor pe piele, a convulsiilor febrile, a refuzului hidratării sau alimentației sau persis­tența febrei și a unei stări generale profund alte­rate, în ciuda tratamentului, impun o evaluare medicală de urgență.

Tratamentul febrei urmărește ameliorarea confortului copilului și nu normalizarea perfectă a temperaturii. Hidratarea adecvată, îmbrăcămintea lejeră și administrarea antitermicelor recomandate de medic sunt măsuri esențiale. Utilizarea antibioticelor fără indi­cație medicală nu este justificată, poate avea consecințe nedorite asupra sănătății copilului și poate favoriza apariția rezistenței bacteriene.

Febra nu trebuie ignorată, dar nici privită cu panică. Informarea corectă, colaborarea cu medicul și păstrarea calmului sunt esențiale pentru gestionarea adecvată a acestei situații atât de frecvente în copilărie. Dincolo de aspectele medicale, episodul febril reprezintă pentru familie un moment de grijă și responsabilitate. Răbdarea, afecțiunea și sprijinul oferite copilului bolnav contribuie nu doar la recuperarea sa fizică, ci și la menținerea echilibrului emoțional, într-o perioadă dificilă.

Informarea corectă, colaborarea cu medicul și evitarea măsurilor terapeutice nejustificate sunt elemente esențiale pentru gestionarea adecvată a febrei la copil. Astfel, o situație care produce adesea teamă poate fi abordată cu încredere și responsabilitate, având permanent în centru binele copilului.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)