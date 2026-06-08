Importanța monitorizării sarcinii și a alimentației sănătoase

Pentru multe femei, momentul în care află că sunt însărcinate marchează începutul unei perioade pline de emoții și responsabilitate. Printre cele mai frecvente preocupări se numără dezvoltarea copilului, alimentația și măsurile necesare pentru o sarcină sănătoasă. Deși fiecare sarcină este unică, două elemente au un rol esențial în menținerea sănătății mamei și a fătului: monitorizarea medicală regulată și alimentația echilibrată.

Consultațiile prenatale permit urmărirea dezvoltării fetale și identificarea precoce a unor afecțiuni precum anemia, hipertensiunea arterială, diabetul gestațional sau tulburările de creștere fetală. Prin efectuarea analizelor și ecografiilor recomandate, medicul poate depista eventualele probleme și poate interveni la timp pentru a reduce riscurile materne și fetale.

Pe lângă monitorizarea medicală, alimentația influențează semnificativ evoluția sarcinii. Unul dintre cele mai răspândite mituri este acela că gravida trebuie să „mănânce pentru doi”. În realitate, necesarul caloric crește doar moderat, în timp ce necesarul de nutrienți esențiali crește considerabil. Astfel, accentul trebuie pus pe calitatea alimentelor și nu pe cantitate.

Fiecare nutrient are un rol important în dezvoltarea fătului și menținerea sănătății materne: acidul folic contribuie la dezvoltarea normală a sistemului nervos și reduce riscul malformațiilor congenitale; fierul este necesar pentru formarea hemoglobinei și prevenirea anemiei; calciul și vitamina D susțin dezvoltarea sistemului osos; iodul este esențial pentru dezvoltarea cerebrală și funcția tiroidiană. O alimentație echilibrată trebuie să includă fructe și legume proaspete, cereale integrale, lactate, proteine de calitate provenite din carne slabă, pește, ouă și leguminoase, precum și o hidratare adecvată.

În schimb, consumul frecvent de produse ultraprocesate, bogate în zahăr, sare și grăsimi saturate poate favoriza creșterea excesivă în greutate și apariția unor complicații precum diabetul gestațional, hipertensiunea arterială sau macrosomia fetală. Excesul ponderal nu înseamnă automat o sarcină mai sănătoasă, dimpotrivă, crește riscul complicațiilor pentru mamă și nou-născut. De aceea, obiectivul este o creștere ponderală adecvată, adaptată indicelui de masă corporală anterior sarcinii.

Astfel, o sarcină sănătoasă se construiește prin alegeri responsabile făcute zi de zi. Consultațiile efectuate la timp și alimentația echilibrată contribuie semnificativ la dezvoltarea armonioasă a copilului și la starea de bine a mamei. Atunci când vorbim despre nutriție în sarcină, nu este important să mâncăm pentru doi, ci să alegem cu grijă pentru doi.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)