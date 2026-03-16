Riscuri renale asociate unor analgezice
Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene frecvent utilizate pentru ameliorarea durerii, precum ibuprofenul, naproxenul și diclofenacul, pot avea efecte nocive asupra rinichilor, iar specialiștii recomandă utilizarea lor cu prudență, mai ales în cazul persoanelor care prezintă factori de risc pentru boala renală. Potrivit observațiilor date publicității de experți ai organizațiilor Kidney Care UK și National Pharmacy Association (NPA) din Marea Britanie, citate de News.ro, deși medicamentele din această categorie sunt considerate eficiente și, în general, sigure, ele pot crește tensiunea arterială și pot afecta astfel vasele sanguine din interiorul rinichilor, cu un risc potențial asupra sănătății renale. (I.N.)