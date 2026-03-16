Semnalele indirecte ale daltonismului

Data: 19 Martie 2026

Deși în general nu afectează viața normală, daltonismul poate fi un obstacol în dezvoltarea șco­lară a copilului dacă nu este diagnosticat la timp încât să i se ofere modalități de adaptare și prevenirea unor dificultăți de învățare.

Daltonismul este o afecțiune a vederii caracterizată prin incapacitatea de a deosebi anumite culori, în general roșu de verde sau galben de albastru. Din păcate, manifestările acestei disfuncții cromatice pot trece neobservate până când copilul merge la școală. El nu are cum să-și dea seama că vede diferit față de ceilalți. De aceea este important ca părinții să fie atenți la semnalele indirecte, subliniază într-un interviu pentru publicația spaniolă La Vanguardia un cunoscut medic specializat în oftalmologie pediatrică de la Spitalul Quirónsalud del Vallès, dr. Yasser Guerrero. 

Când copilul confundă constant culorile, dacă alege culori neobiș­nuite când desenează, de exemplu pictează cerul în verde și iarba în maro, și dacă are dificultăți în acti­vități care implică recunoașterea culorilor, cum ar fi jocurile de sortare, sau dacă manifestă dezinteres pentru activitățile care depind de distingerea unor culori sunt indicii că micuțul ar putea suferi de daltonism.

Fiind în general o problemă de natură genetică, daltonismul nu are tratament curativ, cu excepția cazurilor în care este provocat de anumite medicamente sau afec­țiuni oculare, însă în funcție de tipul disfuncției cromatice medicul poate recomanda lentile de contact sau ochelari speciali care măresc contrastul dintre culorile greu de distins de către pacient. În plus, există și anumite aplicații pentru telefoane și tablete care ajută la identificarea culorilor. (I.N.)
 

