Splina, rol-cheie în recuperarea după AVC

Splina, rol-cheie în recuperarea după AVC

Data: 09 Aprilie 2026

O descoperire recentă a cercetătorilor australieni ar putea revoluționa metodele de tratament pentru recuperarea după un accident cardiovascular, ei identificând splina ca fiind o sursă majoră de inflamație după un AVC.

Cauză majoră de mortalitate și dizabilitate pe termen lung, accidentul vascular cerebral se produce ca urmare a întreruperii bruște a fluxului sanguin cerebral, ducând la leziuni neuronale și un răspuns inflamator complex, explică cercetătorii de la Universitatea La Trobe și de la Institutul Baker pentru Inimă şi Diabet din Melbourne (Australia).

După cum indică rezultatele, pe care ei le-au publicat în revista internațională Frontiers in Immunology, după un accident vascular cerebral splina produce în mod activ celule imunitare inflamatorii care pot agrava leziunile cerebrale. Deși restabilirea fluxului sanguin prin tromboliză, medicamente antiplachetare sau trombectomie rămân principalele abordări terapeutice, aceste tipuri de terapie nu abordează și leziunile cerebrale secundare cauzate de inflamație.

Cercetătorii australieni au descoperit că prin blocarea unui semnal inflamator specific denumit S100A8/A9 în modelele experimentale leziunile cerebrale pot fi reduse cu un procent de aproximativ 35%, iar recuperarea fizică a pacientului este semnificativ îmbunătățită chiar în primele 24 de ore după AVC, relatează Agerpres. Astfel, această descoperire indică faptul că limitarea leziunilor cerebrale post-AVC ar putea fi posibilă prin tratamente care țintesc reacția imunitară a organismului, sens în care splina este considerată o nouă țintă terapeutică importantă. (I.N.)

vezi toate ›Alte articole din Sănătate
  • Surditatea congenitală ar putea fi vindecată Sănătate
    Surditatea congenitală ar putea fi vindecată

    O nouă terapie genică experimentală dezvoltată de cercetătorii Institutului Karolinska, din Stockholm, în colaborare cu spitale și institute de cercetare din China, le-ar putea reda în doar câteva săptămâni

    09 Apr, 2026
  • Tratarea varicelor Sănătate
    Tratarea varicelor

    La fel ca în cazul oricărei boli, tratamentul pentru varice este adaptat fiecărui pacient. Ecografia Doppler identifică refluxul venos și ajută la alegerea tratamentului potrivit. Varicele pot fi tratate eficient

    09 Apr, 2026
    Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Uni­versității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucu­rești a încheiat un parteneriat strategic cu Ziarul LUMINA, publicație oficială a Patriarhiei Române. Documentul a fost semnat de reprezentanţii celor două instituţii astăzi, 8 aprilie 2026, în vederea dezvoltării și promovării educației medicale, obiectivul principal fiind facilitarea accesului populației la informații medicale corecte, validate științific și prezentate într-un limbaj accesibil. Se contribuie, astfel, la creșterea nivelului de alfabetizare în sănătate și la promovarea prevenției. „Educația pentru sănătate reprezintă un pilon esențial al unei societăți moderne. Prin acest parteneriat, ne asumăm un rol activ în diseminarea informației medicale de calitate și în susținerea unei culturi a prevenției, contribuind la creșterea gradului de conștientizare și responsabilitate în rândul populației”, ne-a declarat prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”.

