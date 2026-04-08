Splina, rol-cheie în recuperarea după AVC

Data: 09 Aprilie 2026

O descoperire recentă a cercetătorilor australieni ar putea revoluționa metodele de tratament pentru recuperarea după un accident cardiovascular, ei identificând splina ca fiind o sursă majoră de inflamație după un AVC.

Cauză majoră de mortalitate și dizabilitate pe termen lung, accidentul vascular cerebral se produce ca urmare a întreruperii bruște a fluxului sanguin cerebral, ducând la leziuni neuronale și un răspuns inflamator complex, explică cercetătorii de la Universitatea La Trobe și de la Institutul Baker pentru Inimă şi Diabet din Melbourne (Australia).

După cum indică rezultatele, pe care ei le-au publicat în revista internațională Frontiers in Immunology, după un accident vascular cerebral splina produce în mod activ celule imunitare inflamatorii care pot agrava leziunile cerebrale. Deși restabilirea fluxului sanguin prin tromboliză, medicamente antiplachetare sau trombectomie rămân principalele abordări terapeutice, aceste tipuri de terapie nu abordează și leziunile cerebrale secundare cauzate de inflamație.

Cercetătorii australieni au descoperit că prin blocarea unui semnal inflamator specific denumit S100A8/A9 în modelele experimentale leziunile cerebrale pot fi reduse cu un procent de aproximativ 35%, iar recuperarea fizică a pacientului este semnificativ îmbunătățită chiar în primele 24 de ore după AVC, relatează Agerpres. Astfel, această descoperire indică faptul că limitarea leziunilor cerebrale post-AVC ar putea fi posibilă prin tratamente care țintesc reacția imunitară a organismului, sens în care splina este considerată o nouă țintă terapeutică importantă. (I.N.)