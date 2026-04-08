Surditatea congenitală ar putea fi vindecată
O nouă terapie genică experimentală dezvoltată de cercetătorii Institutului Karolinska, din Stockholm, în colaborare cu spitale și institute de cercetare din China, le-ar putea reda în doar câteva săptămâni auzul persoanelor cu surditate congenitală, scrie Science Daily. Terapia pusă la punct de cercetătorii suedezi, constând într-o injecție unică în urechea internă, a fost testată cu succes pe un eșantion de zece pacienți din China, care a inclus atât adulți, cât și copii, fără a fi observate reacții adverse grave. În decurs de numai o lună, majoritatea pacienților și-au recăpătat parțial auzul. După circa șase luni, aceștia puteau auzi sunete semnificativ mai joase decât la început, nivelul mediu al sunetelor pe care ei le puteau percepe ajungând la numai 52 de decibeli, față de 106 decibeli, potrivit concluziilor publicate de autorii studiului în revista Nature Medicine. (I.N.)