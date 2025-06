Fapte 21, 8-14

Data: 02 Iunie 2025

În zilele acelea, ieșind din Ptolemaida, noi, cei ce eram cu Pavel, am venit la Cezareea. Și, intrând în casa lui Filip binevestitorul, care era dintre cei șapte (diaconi), am rămas la el. Iar acesta avea patru fiice fecioare, care proroceau. Și, rămânând noi acolo mai multe zile, a coborât din Iudeea un proroc cu numele Agav; și, venind el la noi, a luat brâul lui Pavel și, legându-și picioarele și mâinile, a zis: Acestea zice Duhul Sfânt: Pe bărbatul al căruia este acest brâu, așa îl vor lega iudeii la Ierusalim și-l vor da în mâinile neamurilor. Și când am auzit acestea, îl rugam și noi și localnicii să nu se suie la Ierusalim. Atunci a răspuns Pavel: Ce faceți de plângeți și-mi sfâșiați inima? Căci eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Și, neînduplecându-se el, ne-am liniștit, zicând: Facă-se voia Domnului!